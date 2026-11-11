Coppia nasce autosufficiente alle Hawaii pagando 62.000 euro per un terreno

Ellie Rose e il suo partner hanno speso 62.000 euro per un terreno alle Hawaii, vivendo ora senza bollette, ma affrontano sfide quotidiane di autosufficienza economica e pratica.

Ellie Rose, 25 anni, e il suo compagno, veicoli finanziari, hanno deciso di uscire dal sistema delle bollette pagandone 62.000 euro per un terreno sulle Big Island. La coppia, originaria di New York, ha scelto la vita solare per meno canone mensile.

Dal canone alla casa autosufficiente

L'investimento iniziale di 70.000 dollari, pari a 62.000 euro, ha portato al recupero del costo dell'affitto e alla creazione di una struttura distaccata dalle reti pubbliche. Si gestiscono acqua raccolta dalla pioggia e una cucina a propano all'aperto. In piena stagione secca, l'acqua potenziale viene limitata, mentre nelle tempeste la produzione solare diminuisce, rendendo l'Internet instabile. Nonostante la diminuzione delle spese fisse, la vita richiede impegno costante: l'uso del generatore, la pulizia delle vie di spostamento e la potatura degli alberi erano istruzioni di famiglia.

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Vantaggi e svantaggi nello stile di vita

Il racconto di Ellie, condiviso su People, è un esempio che la vita fuori rete può offrire libertà. Non si paga affitto né bolletta di luce e acqua, ma si fa riferimento a costi di carburante, internet a pagamento e manutenzione. L'autonomia individuale è stata percepita come la libertà più grande, ma la coppia non è certa a mantenere tale stile se occorrerebbe espandere la famiglia. Nel frattempo, le numerose preoccupazioni quotidiane, come portare la spazzatura o l'acqua per rinfrescarsi, rendono la strada meno calma del racconto ideale.

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Il futuro - una scelta ancora da definire

Ellie ricorda che l'esperienza ha aiutato a superare l'imbarazzo. Dopo quel passaggio, l'autorità della sua vita è fatta sul lavoro automatizzabile, e i social media hanno raccolto l'interesse di chi comprende; ma la prospettiva futura non è chiara. Forse nei prossimi anni la coppia dovrebbe considerare l'acquisto di un sistema di stoccaggio acque e di un fondo contingenza per la gestione della manutenzione. La verità è che la decisione di spostarsi alle Hawaii è un investimento che, pur con i compromessi, ha portato la coppia a una vita oggi più autosufficiente e meno legata alla pubblica utilità.