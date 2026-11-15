Coraggio Giovani: 500 partecipanti e Rocco Antariello trionfa nel contest

Il progetto di Idee & Movimento riunisce oltre 500 persone a due giornate su cinema e fotografia. Rocco Antariello vince con 'Who Am I?' esplorando identità e disagio giovanile.

La cooperativa sociale Idee & Movimento ha concluso con successo il progetto Coraggio Giovani, un'iniziativa che ha registrato una partecipazione massiccia di oltre 500 persone nelle due giornate dedicate. Questo evento ha unito cinema, fotografia, cultura e dialogo istituzionale, ponendo i giovani al centro della narrazione pubblica.

Il contest, vinto da Rocco Antariello con l'opera "Who Am I?", ha invitato i partecipanti a riflettere sulla pressione del miglioramento continuo e sui modelli irraggiungibili. L'obiettivo era sostenere la crescita personale, lo sviluppo delle passioni e la capacità dei ragazzi di raccontarsi attraverso linguaggi artistici contemporanei.

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Analisi del disagio e linguaggi audiovisivi

La prima giornata del progetto ha riservato ampio spazio ai linguaggi artistici e audiovisivi, caratterizzandosi per una mostra che ha esposto i lavori realizzati dai giovani. Un momento cruciale è stato l'approfondimento dedicato al regista Taghera, che ha trasformato il cinema in uno strumento efficace per affrontare temi centrali per le nuove generazioni.

Taghera ha guidato i partecipanti nell'esplorazione di solitudine, relazioni, disagio sociale e hikikomori. Il percorso ha messo in luce il rapporto complesso con il digitale e la necessità urgente di costruire nuove forme di ascolto, riconoscendo le fragilità come punti di partenza per una trasformazione positiva.

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Dialogo tra istituzioni e professionisti

Nella seconda giornata, il confronto si è ampliato includendo il rapporto tra giovani, istituzioni ed esperti interdisciplinari. Hanno partecipato figure provenienti da ambiti quali sport, salute, psicologia e affettività, offrendo contributi istituzionali e professionali di alto livello.

Il dibattito ha approfondito i fenomeni del disagio giovanile, della prevenzione e del sostegno sociale. La presenza di famiglie e cittadini, accanto ai ragazzi, ha creato un ambiente favorevole all'incontro tra generazioni diverse, offrendo opportunità concrete per esprimere idee, difficoltà e talento.

Impatto sociale e prossimi passi

Il risultato più significativo di questo percorso è rappresentato dal numero di partecipanti, che conferma l'importanza di investire in iniziative che uniscono cultura, partecipazione e inclusione. Coraggio Giovani ha inviato un messaggio preciso: ascoltare le nuove generazioni significa creare luoghi dove siano protagoniste e non semplici destinatarie.

Il successo delle due giornate ha confermato la necessità di un dialogo diretto tra ragazzi, famiglie, territorio e istituzioni. Questa edizione ha messo in evidenza come la creatività e l'attenzione al benessere siano fondamentali per costruire una società più coesa e attenta alle sfide dei giovani.