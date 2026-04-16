Cordoglio nel calcio per la morte di Alex Manninger, ex portiere della Juventus: il toccante ricordo di Buffon

Profondo cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa a 48 anni di Alex Manninger, ex portiere bianconero, deceduto in un incidente stradale in Austria. Gigi Buffon lo ricorda sui social con parole commosse: "Ho sempre ammirato un amico".

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica e improvvisa scomparsa di Alex Manninger , ex portiere austriaco che ha vestito anche la maglia della Juventus . L'ex estremo difensore, spentosi a soli 48 anni a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto in Austria, lascia un vuoto incolmabile tra quanti lo hanno conosciuto e stimato sia come professionista che come uomo. La notizia ha suscitato un'ondata di commozione, con numerosi messaggi di cordoglio che stanno affluendo da ogni angolo del pianeta calcistico.

Tra i tanti, spicca quello commosso e profondo di Gianluigi Buffon, suo ex compagno di squadra e per molti anni suo vice alla Juventus. Buffon ha voluto ricordare Manninger sui social network, condividendo parole cariche di affetto, ammirazione e profondo dolore per la perdita di un amico fraterno e di una persona eccezionale. Il suo messaggio, intenso e toccante, è un tributo alla grandezza d'animo di Alex. 'Ogni lacrima sarebbe solo l'ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato', ha scritto Buffon, sottolineando il legame speciale che li univa.

Manninger, pur essendo stato un portiere di grande talento e capace di farsi apprezzare anche quando è stato chiamato in causa come titolare nei periodi di assenza del numero uno bianconero, ha scelto una strada diversa dalla maggior parte dei suoi colleghi una volta appesi i guantoni al chiodo. Ha cercato la felicità nelle cose semplici, lontano dalle luci abbaglianti e dalle pressioni del calcio professionistico, dimostrando una rara indipendenza e un forte senso di autenticità. La sua scelta di allontanarsi dal vortice del calcio moderno, spesso caratterizzato dalla competizione sfrenata, dal carrierismo e dalla ricerca di facili guadagni, è stata per molti fonte di ispirazione.

Manninger ha sempre rivendicato la propria libertà, mantenendo una postura eretta e orgogliosa, consapevole del proprio valore e delle proprie scelte. Il suo sorriso sornione, come descritto da Buffon, sembrava quasi un invito a prendersi meno sul serio, a non lasciarsi travolgere dalle ambizioni effimere, un monito a non perdere di vista ciò che conta davvero. 'Siete tutti matti, non mi avrete mai', pareva dire con quel suo sguardo furbo, consapevole di aver scelto una vita lontana dalle logiche del sistema. Ora, Buffon esprime la speranza, anzi la certezza, che Manninger continuerà a vegliare dall'alto sui suoi splendidi figli e sulla sua giovane moglie, offrendo loro guida e protezione. 'Riposa in pace, Alex', conclude il messaggio, un addio carico di tristezza ma anche di profondo rispetto e amore per l'uomo e il campione che è stato.

La sua figura rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, un esempio di integrità e umanità in un mondo che spesso ne è carente. L'incidente ha interrotto bruscamente una vita che prometteva ancora molto, lasciando un'eredità di ricordi preziosi e di insegnamenti preziosi. Il calcio, in particolare quello italiano e juventino, piange la perdita di un uomo che ha lasciato un segno tangibile, non solo per le sue parate, ma soprattutto per la sua straordinaria personalità e la sua coerenza di vita, qualità che lo hanno reso una figura amata e rispettata da tutti. Un vero peccato che un talento così sia stato strappato all'affetto dei suoi cari e alla stima del mondo sportivo in circostanze così tragiche. La sua assenza sarà sentita profondamente.

La carriera di Manninger, sebbene non costellata da trofei individuali di primaria grandezza, è stata costellata da prestazioni solide e da una professionalità impeccabile. Ha militato in diverse squadre europee, tra cui Arsenal, Siena, Udinese e, appunto, Juventus, dove ha avuto modo di affiancare e imparare da portieri di fama mondiale, prima di ritagliarsi il suo spazio quando necessario. La sua capacità di rimanere sereno e concentrato, anche sotto pressione, era una delle sue doti più apprezzate. La sua scelta di dedicarsi alla famiglia e a una vita più riservata dopo il ritiro è stata una dimostrazione di maturità e di priorità ben definite, un percorso che molti potrebbero prendere come esempio.

La notizia della sua morte ha colpito nel profondo soprattutto i suoi ex compagni di squadra, che lo ricordano come un uomo solare, sempre pronto a dare una mano, con un grande senso dell'umorismo e una genuina semplicità che lo rendevano speciale. La sua figura trascende il semplice ruolo di portiere; è stato un uomo integro, un padre amorevole e un amico leale. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per lo sport, ma per l'intera società, che perde un esempio di valori autentici.





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