Maria Sole Barbieri spiega come rinforzare il core in perimenopausa con esercizi mirati per postura e salute, senza promesse miracolose.

Dopo i quarant'anni e durante la fase di perimenopausa, molte donne notano un cambiamento significativo nella propria forma fisica. La personal trainer Maria Sole Barbieri chiarisce che la soluzione per mantenere un addome forte e funzionale non risiede nell'inseguire esercizi miracolosi o nell'affrontare allenamenti estenuanti. Anzi, cercare di correggere esclusivamente l'aspetto estetico spesso porta a fraintendimenti pericolosi per la salute articolare e muscolare. Il focus deve spostarsi sulla funzionalità e sulla sostenibilità a lungo termine.

Trasformazioni fisiologiche e accumulo grasso

La tendenza a vedere il girovita aumentare e i tessuti perdere tonicità non è soltanto una questione estetica, ma il risultato di precise trasformazioni fisiologiche che interessano il corpo femminile in questo periodo. Gli ormoni sessuali, in particolare il diminuito estrogeni, tendono a far accumulare il grasso maggiormente nella regione addominale, anche a livello viscerale. Questo fenomeno si sovrappone alla progressiva perdita di massa muscolare legata all'età, a eventuali cambiamenti nel metabolismo e a una generale riduzione dell'attività fisica quotidiana.

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È proprio in questa fase delicata della vita che allenare i muscoli diventa ancora più importante. Non si tratta solo di migliorare l'aspetto dell'addome, ma di contribuire attivamente alla postura corretta, all'equilibrio statico e dinamico, e alla funzionalità dei movimenti quotidiani. Un core forte agisce come una colonna vertebrale naturale, proteggendo la schiena e riducendo il rischio di infortuni durante le attività banali della giornata.

Strategia integrata senza promesse miracolose

Secondo Maria Sole Barbieri, non esiste un buon consiglio allenante senza una buona premessa di realtà. Allenare gli addominali aiuta indubbiamente a rinforzare la muscolatura addominale e a migliorare il controllo del tronco, ma è fondamentale comprendere che questo non elimina selettivamente il grasso sul girovita. Nessun esercizio localizzato può bruciare grasso esclusivamente in quella zona. In menopausa, il lavoro sul core va inserito rigorosamente in un programma completo che comprenda anche allenamento di forza per tutto il corpo e attività aerobica moderata.

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Non servono necessariamente sessioni estenuanti o esercizi particolarmente complessi che mettono a rischio la colonna lombare. La costanza e la correttezza biomeccanica prevalgono sull'intensità distruttiva. L'obiettivo, soprattutto dopo i 40 anni, non è inseguire una pancia piatta a tutti i costi, un ideale irraggiungibile e spesso malsano, ma costruire resistenza e salute metabolica. La ginecologa Cavalieri, intervistata da Alessia Marcuzzi in un focus sulla perimenopausa, sottolinea l'importanza di riconoscere i primi sintomi per gestire al meglio questa transizione ormonale con approcci integrati.

Esercizi funzionali per il controllo del tronco

Per cominciare un percorso di rinforzo sicuro, si può adottare una posizione prona supina con braccia lungo i fianchi e ginocchia piegate a circa 90 gradi. L'esercizio prevede di distendere una gamba, quindi tornare alla posizione iniziale e ripetere con l'altra gamba. È importante limitare la discesa se la schiena comincia ad arcuarsi. Questo movimento allena specificamente gli addominali a contrastare l'inarcamento della zona lombare mentre le gambe si muovono nello spazio.

Un altro esercizio fondamentale prevede di stare in posizione quadrupedica, senza ruotare il bacino. Quando si acquisisce maggiore controllo, si può sollevare leggermente la gamba e aggiungere l'allungamento del braccio opposto. Questo lavoro allena la capacità di resistere all'inclinazione del tronco e il controllo delle rotazioni. Non è necessario sollevare molto braccio e gamba: l'obiettivo è evitare compensazioni con la schiena o con il bacino. Mantenere brevemente la posizione respirando, senza risucchiare la pancia né trattenere il respiro, è essenziale.

Integrazione con pilates e forza sistemica

Permette di allenare il controllo addominale anche in posizione eretta, senza bisogno di sdraiarsi, attraverso il movimento alternato delle gambe nel plank laterale, per 1-2 serie. Quando i movimenti diventano più familiari e si riesce a eseguirli con un buon controllo, non avere fretta. È meglio fare poche ripetizioni eseguite correttamente che tante fatte perdendo il controllo della postura e del respiro. Non è necessario portare subito il ginocchio all'altezza dell'anca durante i movimenti di flessione.

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L'allenamento di forza stimola i muscoli a lavorare contro una resistenza, aiutandoli a mantenere e sviluppare massa, tono e funzionalità. Allo stesso tempo, il carico esercitato sui muscoli si trasmette alle ossa, stimolandole a mantenersi più forti e contribuendo a contrastare la perdita di densità ossea, condizione particolarmente importante durante la menopausa. Il muscolo, inoltre, consuma energia anche a riposo e assorbe e usa il glucosio, aiutando a mantenere stabile la glicemia. Pilates e pancia in menopausa: può davvero aiutare a tonificare l'addome? Sì, se integrato in una visione olistica.