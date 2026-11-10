Corea del Nord accusa ONU di parzialità dopo esplosione mine confine

Pyongyang critica Antonio Guterres per aver appoggiato Seul sull'esplosione di mina del settembre 2024, definendo la sua posizione pregiudiziale.

La Corea del Nord ha lanciato una dura accusa contro il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, accusandolo di aver assunto una posizione parziale a favore della Corea del Sud nelle recenti tensioni al confine. L'inasprimento del discorso diplomatco da parte di Pyongyang evidenzia la crescente frattura tra Pyongyang e le istituzioni internazionali per le azioni diplomatiche intraprese dopo l'incidente della zona demilitarizzata.

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un e figura chiave nel regime, ha espresso vivo rammarico per le dichiarazioni rilasciate dal capo dell'ONU. In una comunicazione ufficiale, Kim ha definito il comportamento di Guterres come "pregiudiziale e irresponsabile", sottolineando come la sua retorica abbia incoraggiato la parte sudcoreana senza una comprensione adeguata dei fatti storici e politici sottostanti l'escalation.

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Accuse di Parzialità contro Guterres

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale KCNA il martedì 10 novembre, la Corea del Nord ha espresso disappunto per il fatto che il segretario generale delle Nazioni Unite abbia esortato le due Coree a facilitare le tensioni attraverso il dialogo. Kim Yo Jong ha dichiarato che il segretario generale ha adottato un atteggiamento patronizzante, facendo eco alle affermazioni unilaterali di Seul senza interrogarne la veridicità o il contesto completo della situazione di sicurezza sulla penisola.

La dichiarazione rilasciata da Kim Yo Jong, diffusa attraverso KCNA, evidenzia come Pyongyang consideri le azioni dell'ONU come un incoraggiamento indiretto ai "provocatori" locali. La leader nordcoreana ha sottolineato che questa posizione non contribuisce affatto alla distensione delle relazioni, ma anzi approfondisce le divisioni tra le due nazioni coreane, ostacolando qualsiasi possibilità di un dialogo costruttivo e reciprocamente vantaggioso.

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Contesto dell'Esplosione di Mina a Settembre

Le tensioni sono esplose significativamente a settembre, quando una mine esplosiva all'interno della zona demilitarizzata (DMZ) ha causato gravi ferite a diversi soldati sudcoreani impegnati in una missione di ricognizione. L'incidente ha innescato una crisi diplomatica immediata, con Seul che ha accusato direttamente Pyongyang di aver posizionato le mine nel territorio conteso, definendo l'atto come una grave violazione dell'armistizio che ha regnato tra le due Coree per decenni.

Dall'altra parte del confine, le autorità di Pyongyang hanno categoricamente negato ogni responsabilità per l'incidente del settembre scorso. Le affermazioni ufficiali indicate dal governo nordcoreano spiegano che le proprie truppe stavano conducendo un'operazione nella DMZ esclusivamente per rafforzare le difese di confine, attività che viene considerata legittima e necessaria per la sicurezza nazionale e che non viola la Carta delle Nazioni Unite né il diritto internazionale vigente.

Risposta e Prossimi Passi Diplomatici

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha chiarito ai giornalisti che le intenzioni di Guterres erano puramente volte a prevenire ulteriori escalation. Il leader dell'ONU ha ripetutamente incoraggiato entrambe le Coree a riprendere il dialogo, inclusa la comunicazione a livello militare, con l'obiettivo esplicito di evitare incidenti involontari che potrebbero portare a conflitti aperti e imprevedibili nella regione.

La posizione assunta da Guterres mira a stabilizzare una regione che rimane uno dei punti più caldi del mondo per la tensione militare. Le Nazioni Unite continuano a sottolineare l'importanza di un approccio multilaterale e neutrale, cercando di bilanciare le esigenze di sicurezza di entrambe le parti senza apparire favorevoli a uno schieramento specifico, nonostante le critiche feroci provenienti da Pyongyang.