Rafael Grossi segnala all'AIEA l'ampliamento dell'impianto di Yongbyon e l'espansione della produzione di uranio altamente arricchito e plutonio per la RPDC.

Vienna, 18 novembre (Reuters) - La Corea del Nord ha portato a termine la costruzione di un nuovo ampliamento presso il suo impianto di arricchimento dell'uranio situato nel complesso nucleare di Yongbyon. Questa scoperta è stata confermata mercoledì da Rafael Grossi, l'alto funzionario dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA) che supervisiona il controllo nucleare a livello globale.

Il capo dell'ente delle Nazioni Unite ha dichiarato che la Repubblica Popolare Democratica di Corea continua a espandere attivamente la sua capacità di produrre materiale di grado militare. L'agenzia non ha accesso fisico al territorio nordcoreano dal 2009, quando Pyongyang ha espulso gli ispettori internazionali. Di conseguenza, il monitoraggio avviene esclusivamente tramite immagini satellitari e analisi remota dei siti sensibili.

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Dettagli Tecnici Ampliamento Yongbyon

Secondo la relazione ufficiale presentata al consiglio direttivo, i lavori per l'estensione dell'impianto di arricchimento sono iniziati a metà settembre 2026. La struttura esterna della nuova sezione è stata completata entro la fine di ottobre 2026. Questa tempistica precisa indica una progressione rapida e strutturata delle infrastrutture nucleari del regime.

L'Agenzia ha inoltre osservato evidenze che suggeriscono il probabile funzionamento continuo del reattore nucleare da 5 megawatt situato a Yongbyon. Questo specifico reattore è fondamentale per la produzione di plutonio estratto dal combustibile nucleare esausto. I dati indicano che il sito si trova attualmente nel suo settimo ciclo di irradiazione.

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Preoccupazioni di Grossi e Posizioni Internazionali

Grossi ha sottolineato durante la riunione trimestrale del consiglio dei governatori dell'AIEA che l'espansione del programma di arricchimento dell'uranio della Corea del Nord rappresenta una causa di seria preoccupazione per la comunità internazionale. Il consiglio è composto da trentaquattro nazioni che vigilano sulla non proliferazione nucleare globale.

Il dirigente ha ricordato alle nazioni membri che l'Agenzia aveva già riportato in precedenza il funzionamento continuo delle strutture di arricchimento sia a Kangson sia a Yongbyon. Inoltre, era stata documentata la costruzione di un ulteriore impianto dedicato all'arricchimento nella zona di Yongbyon. Queste attività confermano la volontà di aumentare la produzione di materiali utilizzabili per armamenti nucleari.

Impatto Geopolitico e Prossimi Passi

La produzione di uranio altamente arricchito e plutonio rimane l'obiettivo principale del programma nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea. La Corea del Nord ha già condotto numerosi test nucleari nel passato, dimostrando la capacità di trasformare questi materiali in armi operative. La rimozione del combustibile esausto dal reattore per la ritrattazione è un passo cruciale per l'ottenimento di plutonio di grado militare.

Kangson è situata immediatamente a sud-ovest di Pyongyang, mentre il sito di Yongbyon si trova più distante verso nord. La distanza geografica tra i due siti non riduce la minaccia strategica complessiva. L'assenza di accesso diretto agli ispettori impedisce la verifica indipendente delle attività attuali. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di Vienna e dei partner internazionali coinvolti nella sicurezza globale.