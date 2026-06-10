Corea del Nord: cerimonia di saluto per Xi Jinping, disordini a Belfast e novità spaziali

Un riepilogo delle principali notizie: la cerimonia di addio a Pyongyang per il presidente cinese, il viaggio del Papa in Spagna, la partecipazione di Luca Parmitano ad Artemis III e le proteste a Belfast.

Nella capitale nordcoreana di Pyongyang, si è tenuta una grandiosa cerimonia di saluto per il presidente cinese Xi Jinping al termine della sua visita di due giorni.

Lungo il percorso verso l'aeroporto, per chilometri, sono stati schierati decine di migliaia di bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, insieme a rappresentanti dei vari settori e cittadini comuni. La famma ha sventolato bandierine, cantato inni e offerto fiori mentre il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua moglie Ri Sol Ju hanno accompagnato Xi e sua moglie Peng Liyuan fino alla pista di volo.

Le due coppie si sono strette la mano in un caloroso addio prima che Xi e Peng salissero a bordo del loro aereo, con la folla che ha continuato a salutare finché l'aereo non è scomparso nel cielo. Intanto, prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna: dopo Madrid, il pontefice ha raggiunto Barcellona a bordo di un Airbus A320 di Iberia.

Durante il volo, il Papa ha visitato la cabina di pilotaggio, scambiando einige parole con il comandante. Nel campo spaziale, l'astronauta italiano Luca Parmitano è stato selezionato come parte dell'equipaggio della missione Artemis III, che sperimenterà in orbita terrestre le tecnologie necessarie per future missioni lunari. Parmitano, cinquantenne dell'Agenzia Spaziale Europea e pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, porterà l'esperienza italiana nel programma Artemis. Infine, a Belfast, le proteste anti-immigrazione sono degenerate in disordini durati tutta la notte.

La scintina è stata innescata dal tentato omicidio di un uomo di quarant'anni per mano di un sudanese di trent'anni, che comparirà oggi in tribunale. I disordini hanno visto manifestanti dare fuoco a auto e bidoni dell'immondizia, e attaccare abitazioni di immigrati, in un clima di tensione crescente





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corea Del Nord Cina Xi Jinping Kim Jong Un Papa Leone XIV Spagna Artemis III Luca Parmitano Belfast Proteste Immigrazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xi Jinping in Corea del Nord per incontrare Kim-Jong UnLeggi su Sky TG24 l'articolo Xi Jinping in Corea del Nord per incontrare Kim-Jong Un: amicizia invincibile con la Cina

Read more »

“Amicizia eterna”: Xi incontra Kim a Pyongyang e rilancia i rapporti Cina-Corea del NordIl leader cinese rilancia l’asse con Pyongyang e promette sostegno alla Corea del Nord. Sullo sfondo la partita con Usa e Russia.

Read more »

Xi Jinping in Corea del Nord: primo viaggio ufficiale dopo 7 anniLa visita di Xi Jinping in Corea del Nord segna il suo primo viaggio ufficiale nel Paese dopo sette anni, un evento che riporta l’attenzione internazionale sugli equilibri geopolitici...

Read more »

Corea del Nord e Cina concordano di espandere la cooperazioneIl leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un vertice lunedì a Pyongyang e hanno concordato di espandere la cooperazione tra i due Paesi in vari settori.

Read more »