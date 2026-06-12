Corea del Nord condanna la vendita di missili da parte degli Stati Uniti alla Corea del Sud

La Corea del Nord ha espresso la sua preoccupazione per la cooperazione militare in aumento tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, avvertendo che la vendita di missili aria-aria avanzati e relative attrezzature alla Corea del Sud avrebbe aggravato le tensioni nella penisola coreana.

La Corea del Nord ha condannato la decisione degli Stati Uniti di approvare la vendita di missili aria-aria avanzati e relative attrezzature alla Corea del Sud, avvertendo che la mossa avrebbe aggravato le tensioni nella penisola coreana.

Il ministero degli Esteri nordcoreano ha espresso la sua preoccupazione per la cooperazione militare in aumento tra Washington e Seoul, nonostante l'aumento delle tensioni nella regione. Il direttore generale per la politica estera del ministero ha affermato che la vendita di armi statunitensi alla Corea del Sud è una preparazione per la guerra. La Corea del Nord ha continuato a rafforzare la propria deterrenza di autodifesa per mantenere l'equilibrio di potere nella regione





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