La Corea del Nord conquista il medagliere ai Mondiali di Ningbo nel 2026. Record mondiali e sospetti antidoping accompagnano la vittoria nordcoreana.

La Corea del Nord ha nuovamente trionfato nel medagliere dei Campionati mondiali di sollevamento pesi 2026, confermandosi come la forza dominante in questa disciplina sportiva. La competizione si è conclusa domenica 8 novembre a Ningbo, in Cina, segnando la terza vittoria consecutiva per la nazionale nordcoreana su questi palcoscenici internazionali.

Record mondiali e vittoria nordcoreana

Atleti come Song Kuk Hyang e Pak Myong Jin hanno contributo alla supremia del paese, stabilendo diversi record del mondo durante le competizioni. I successi ottenuti nelle diverse categorie di peso dimostrano una preparazione atletica di altissimo livello, confermando la forza dello squadro nordcoreano a livello globale.

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Contesto storico e collaborazioni WADA

Il percorso della Corea del Nord verso il successo mondiale è stato segnato da assenze significative e cambiamenti di politica sportiva. Nel 2023, il paese decise di boicottare i Mondiali per evitare controlli antidoping, mentre non aveva partecipato anche a causa di restrizioni pandemiche che hanno portato al salto di due olimpiadi consecutive. Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente a partire da febbraio 2024.

Da quella data, la Corea del Nord ha stabilito una collaborazione ufficiale con l'Agenzia mondiale antidoping (WADA). Questa decisione ha permesso agli ispettori di ricevere visti per entrare nel territorio nazionale. L'obiettivo era quello di effettuare controlli pre-gara sugli atleti, sia uomini che donne, al di fuori delle fasi competitive ufficiali, cercando di aumentare la trasparenza nelle competizioni internazionali.

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Argomentazioni tecniche e predisposizione fisica

Analisti e esperti sportivi hanno spesso attribuito il successo nordcoreano a fattori fisiologici e di addestramento specifici. Tommy Yule, coordinatore della federazione britannica di sollevamento pesi, aveva già notato nel 2015 che gli atleti nordcoreani possiedono una conformazione fisica ideale per questa disciplina.

Secondo Yule, caratteristiche come braccia corte, schiena lunga e gambe corte rappresentano la morfologia perfetta per chi solleva pesi. Questa predisposizione naturale, combinata con un allenamento intensivo e centralizzato, permette alla squadra di eccellere in esercizi che richiedono forza bruta e tecnica precisa, come lo strappo e lo slancio.

Sospetti antidoping e implicazioni politiche

Nonostante i miglioramenti nelle procedure di controllo, permangono forti dubbi sull'eventuale ricorso al doping da parte degli atleti nordcoreani. La storia sportiva del paese è costellata di controversie, come la squalifica per doping di cinque calciatrici della nazionale nel 2011. Inoltre, l'uso dello sport come strumento di propaganda del regime di Kim Jong Un solleva interrogativi etici sulla preparazione atletica.

Spesso si osserva che il governo concentra risorse limitate su discipline facilmente controllabili e misurabili, sfruttandole per accrescere la fama di uno stato altrimenti isolato e sanzionato. La recente riammissione alla WADA è vista da molti studiosi, come Shreyas Reddy, come un passo significativo ma insufficiente a placare completamente le critiche sulla trasparenza e sull'integrità sportiva.

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Prospettive future e Olimpiadi 2028

La Corea del Nord guarda ora con grande ottimismo al prossimo appuntamento olimpico. Dopo aver saltato le edizioni precedenti per vari motivi, la squadra di sollevamento pesi mira a un forte ritorno alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Le attese sono altissime, dato che la Corea del Nord è considerata una delle grandi favorite per conquistare numerose medaglie nella competizione statunitense.

Il percorso verso il 2028 sarà cruciale per verificare se le nuove regole antidoping siano realmente efficaci o se i dubbi continueranno a oscillare sul successo sportivo. L'obiettivo del regime rimane quello di utilizzare le vittorie sportive per legittimare la propria presenza sulla scena globale, nonostante le critiche e le sanzioni internazionali che continuano a caratterizzare le relazioni del paese con la comunità internazionale.