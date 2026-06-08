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Corea del Nord e Cina concordano di espandere la cooperazione

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Corea del Nord e Cina concordano di espandere la cooperazione
Corea Del NordCinaCooperazione
📆6/8/2026 10:21 PM
📰Internazionale
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Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un vertice lunedì a Pyongyang e hanno concordato di espandere la cooperazione tra i due Paesi in vari settori.

La Corea del Nord e la Cina hanno concordato di espandere la cooperazione in vari settori, secondo i media statali nordcoreani. Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un vertice lunedì a Pyongyang, dove hanno discusso di questioni economiche, commerciali e di sicurezza.

La cooperazione tra i due Paesi è aumentata negli ultimi anni, grazie a iniziative come il progetto di sviluppo della linea ferroviaria e la costruzione di una centrale elettrica nucleare. La Corea del Nord ha anche chiesto a Cina di aiutare a risolvere la questione della crisi nucleare, che è stata un punto di discussione durante il vertice.

La Cina ha promesso di sostenere la Corea del Nord nel suo processo di sviluppo economico e di aiutare a migliorare le relazioni tra i due Paesi. La cooperazione tra i due Paesi è importante per la stabilità della regione e per la sicurezza globale. La Cina è il principale alleato economico della Corea del Nord e la cooperazione tra i due Paesi può aiutare a migliorare le condizioni economiche della Corea del Nord.

La Corea del Nord ha anche chiesto a Cina di aiutare a risolvere la questione della crisi nucleare, che è stata un punto di discussione durante il vertice. La Cina ha promesso di sostenere la Corea del Nord nel suo processo di sviluppo economico e di aiutare a migliorare le relazioni tra i due Paesi. La cooperazione tra i due Paesi è importante per la stabilità della regione e per la sicurezza globale.

La Cina è il principale alleato economico della Corea del Nord e la cooperazione tra i due Paesi può aiutare a migliorare le condizioni economiche della Corea del Nord

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Corea Del Nord Cina Cooperazione Vertice Kim Jong Un Xi Jinping

 

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