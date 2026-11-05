Corea del Nord hacker Binance: furto record da 6,36 miliardi di dollari in crypto

La Corea del Nord attribuisce all'FBI il furto di 6,36 miliardi di dollari da Binance. I fondi servivano per finanziare il programma nucleare, colmando la crisi economica del regime.

La Corea del Nord è al centro di un'indagine internazionale dopo che l' FBI ha attribuito al regime l'attacco informatico alla piattaforma Binance. Gli hacker del gruppo North Korean state-sponsored hanno sottratto 6,36 miliardi di dollari in criptovalute, rendendo questa operazione la più grande mai registrata nella storia della tecnologia finanziaria digitale.

Il furto è avvenuto il 29 ottobre e ha colpito la più grande exchange al mondo per volume di scambi. La somma rubata equivale a circa il 22 per cento del prodotto interno lordo della Corea del Nord nel 2025, evidenziando quanto il regime dipenda ormai dalle attività illecite per sostenere la propria economia isolata e le sue ambizioni militari nucleari.

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Il meccanismo tecnico degli hacker nordcoreani

Secondo i dati di Chainalysis, azienda specializzata nello studio delle transazioni sulla blockchain, gli attacchi informatici sospettati di avere legami con la Corea del Nord sono responsabili di quasi l'89 per cento delle perdite legate a furti di criptovalute denunciate dall'inizio dell'anno. Questo dato rappresenta un aumento significativo rispetto al 2021, quando la quota era appena del 15 per cento. Il valore medio delle somme sottratte in ciascun attacco è quasi quadruplicato, passando dai 50,65 milioni di dollari del 2021 ai 185,65 milioni di dollari del 2026.

Gli esperti indicano che dietro questo attacco ci sarebbe TraderTraitor, un gruppo di hacker nordcoreani altamente specializzati. Lo stesso gruppo è stato attribuito anche al furto da 1,5 miliardi di dollari subito da Bybit nel febbraio 2025. I fondi rubati sono stati trasferiti da portafogli digitali temporanei ad altre destinazioni, un processo che le società di analisi della blockchain Lookonchain e Trm hanno monitorato in tempo reale.

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Finanziamento del regime e reazioni diplomatiche

Il 3 novembre 2026, Pyongyang ha respinto le accuse dell'FBI, definendo l'indagine un tentativo degli Stati Uniti di infangare l'immagine del paese. Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jong-un e alta dirigente del regime, ha dichiarato che queste accuse sono parte di una campagna politica più ampia. Nonostante il diniego, analisti del settore come Trm puntano il dito contro gli hacker nordcoreani, confermando la traccia digitale verso Pyongyang.

Questi fondi potrebbero finanziare i programmi nucleari e missilistici di Pyongyang, oltre agli sforzi per modernizzare le sue forze armate convenzionali. Secondo Adam Farrar, analista di geoeconomia per l'Asia-Pacifico di Bloomberg Economics, anche se venisse recuperata la metà delle somme, il regime avrebbe comunque miliardi a disposizione. Le risorse, unite ai rapporti con Mosca, rendono Kim Jong-un meno incline a compromessi sul nucleare.

Impatto globale e programmi di formazione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'evento il 31 ottobre, dichiarando di cercare di capire cosa sia successo. Ha aggiunto che se fosse confermata la responsabilità della Corea del Nord, gli Stati Uniti ne avrebbero discusso direttamente con Pyongyang. I fondi sottratti si aggiungono ai circa 22 miliardi di dollari di entrate estere ottenute dal 2022 grazie al sostegno alla guerra in Ucraina.

Per sostenere queste operazioni, la Corea del Nord ha messo a punto un programma strutturato per preparare esperti in cyberwarfare. Gli studenti con attitudini per la matematica e le scienze vengono selezionati giovani per un percorso di formazione che dura dai tre ai cinque anni. Nel 2024, un gruppo di esperti delle Nazioni Unite stava esaminando 58 presunti attacchi informatici condotti tra il 2017 e il 2023, per un valore di tre miliardi di dollari. Gli analisti avvertono che questo non sarà l'ultimo attacco, data la sofisticazione crescente di questi gruppi criminali di stato.