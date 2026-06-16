Corea del Nord: il presidente sudcoreano Lee Jae Myung chiede a Trump di guidare la soluzione pacifica

Durante il vertice del G7, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha esortato Donald Trump a impegnarsi in prima persona per risolvere pacificamente le tensioni con la Corea del Nord, ricordando il suo precedente ruolo nella diplomazia mediorientale. Trump ha risposto positivamente, confermando la sua intenzione di lavorare sulla questione, in linea con le sue ripetute aperture verso Kim Jong Un nel 2025.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha sollecitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a guidare gli sforzi per una soluzione pacifica della questione nordcoreana durante un breve incontro al margine del vertice del G7, tenutosi il 17 giugno 2025.

Secondo quanto riferito dall'ufficio del presidente sudcoreano, i due leader si sono scambiate poche parole durante la tradizionale foto di gruppo dei capi di Stato e di governo, occasione in cui Trump ha chiesto a Lee un aggiornamento sulla situazione delle relazioni intercoreane. Lee ha colto l'opportunità per chiedere a Trump di impegnarsi attivamente, ricordando il suo precedente coinvolgimento nella risoluzione di conflitti nella regione del Medio Oriente.

In risposta, Trump ha assicurato che avrebbe lavorato per affrontare la questione nordcoreana. Questo scambio avviene in un contesto di rinnovato interesse da parte di Trump per il dialogo con Pyongyang, come testimoniato da diverse dichiarazioni pubbliche fatte nel corso del 2025, inclusa la pubblicazione su Truth Social di una foto con Kim Jong Un.

La storia dei colloqui tra Trump e Kim risale al primo mandato del presidente americano, con tre summit - Singapore 2018, Hanoi 2019 e l'incontro alla Zona Demilitarizzata - che inizialmente avevano suscitato speranze di un accordo sul nucleare. Tuttavia, il fallimento del vertice di Hanoi nel non raggiungere un'intesa sullo smantellamento del programma nucleare nordcoreano e sul rilassamento delle sanzioni aveva di fatto congelato i negoziati.

Nonostante il periodo di stallo, Trump ha spesso espresso il desiderio di riprendere il dialogo diretto, suggerendo un possibile ritorno sulla scena diplomatica che potrebbe coinvolgere anche il presidente sudcoreano Lee Jae Myung come partner chiave. L'incontro al G7, seppur fugace, segnala quindi una potenziale riattivazione del canale diplomatico tra Washington e Pyongyang, con Seul che cerca di mantenere il ruolo di mediatore nella penisola coreana





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