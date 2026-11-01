Corea del Nord: Kim Jong Sik minaccia deterrenza nucleare dopo esercitazione Iron Mace Usa-Sud

La Corea del Nord accusa gli Usa e la Corea del Sud di preparare la guerra nucleare. Kim Jong Sik promette di accelerare il potenziamento delle forze nucleari.

La Corea del Nord ha dichiarato lunedì che una recente esercitazione militare congiunta tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud ha rappresentato una prova generale di guerra nucleare volta a colpire il paese. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, il regime ha giurato di accelerare gli sforzi volti a rafforzare la propria deterrenza nucleare in risposta a quelle che definisce minacce crescenti.

Accuse Di Aggressione Nucleare Da Parte Di Pyongyang

Kim Jong Sik, vicedirettore di dipartimento del Partito dei Lavoratori al potere, ha affermato che l'esercitazione Iron Mace ha dimostrato come gli Stati Uniti non abbiano modificato la loro sfrenata ambizione di soffocare la Corea del Nord mediante l'impiego di armi nucleari. Il funzionario ha aggiunto che tali minacce si stanno intensificando di giorno in giorno, creando un clima di crescente ostilità nella penisola coreana.

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Kim Jong Sik ha sottolineato che le attività militari congiunte condotte da Washington e Seul, tra cui Iron Mace, mettono in evidenza la necessità imperativa per la Corea del Nord di potenziare le proprie forze nucleari a un ritmo più rapido. Questa posizione ribadisce la determinatezza del regime di mantenere una capacità di risposta immediata di fronte alle manovre occidentali e sudcoreane.

Esercitazione Iron Mace E Integrazione Degli Armamenti

Le forze armate sudcoreane hanno confermato che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno condotto l'esercitazione Iron Mace dal ventinove settembre al primo ottobre. L'obiettivo dichiarato della manovra era integrare le capacità nucleari statunitensi con le forze convenzionali sudcoreane, un passo considerato strategico per la difesa comune dei due alleati.

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Tali esercitazioni mirano a garantire una risposta rapida e coordinata in caso di provocazioni, ma Pyongyang le interpreta come una preparazione diretta a un conflitto nucleare. La vicinanza temporale tra la fine delle manovre e la dichiarazione del funzionario nordcoreano ha alimentato le speculazioni su una nuova escalation nella regione.

Ruolo Inedito Di Kim Jong Sik Nelle Politiche Nucleari

Gli analisti hanno osservato che è insolito che Kim Jong Sik, un funzionario chiave che sovrintende allo sviluppo e alla produzione di armi nucleari e missili della Corea del Nord, rilasci una dichiarazione pubblica che definisce esplicitamente la politica nucleare del paese. Questo ruolo è solitamente affidato al ministero della Difesa o al ministero degli Affari Esteri, rendendo la mossa attuale una novità significativa nel quadro politico nordcoreano.

Yang Moo-jin, professore emerito presso l'Università di Studi sulla Corea del Nord, ha suggerito che il ruolo di Kim potrebbe estendersi oltre lo sviluppo tecnico e la produzione di missili fino a includere la definizione della politica nucleare e missilistica. Questo ampliamento delle sue responsabilità indica una centralizzazione del controllo sulle armi strategiche nelle mani di figure vicine al leadership massima.

Tensioni Crescenti E Minacce Inconfimate Al Confine

Le tensioni tra le due Coree si sono inasprite notevolmente dopo l'esplosione di una mina al confine avvenuta a settembre, un evento che ha segnato un punto di svolta nel deterioramento delle relazioni bilaterali. In seguito a questo incidente, la Corea del Nord ha minacciato di riprendere le trasmissioni di propaganda tramite altoparlanti verso il Sud entro la fine di ottobre, come forma di rappresaglia simbolica ma pericolosa.

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Nonostante queste minacce, l'esercito sudcoreano ha dichiarato lunedì che non vi sono ancora indicazioni confermate che Pyongyang abbia dato seguito a questa specifica minaccia. La situazione rimane fragile e monitorata attentamente, con entrambe le parti che cercano di gestire la spirale di tensione senza scendere in uno scontro aperto, pur mantenendo posizioni dure e intransigenti.

La comunità internazionale segue con preoccupazione questi sviluppi, temendo che le dichiarazioni di Kim Jong Sik e le esercitazioni militari possano portare a una nuova corsa agli armamenti nella penisola coreana. La mancanza di canali di dialogo ufficiali rende ogni mossa militare o retorica potenzialmente destabilizzante per la sicurezza regionale e globale.

Si prevede che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori dichiarazioni da parte di entrambi i governi, con la Corea del Nord che potrebbe annunciate nuove misure di rafforzamento militare. La Corea del Sud, a sua volta, potrebbe intensificare la propria cooperazione strategica con gli Stati Uniti per garantire la propria difesa. L'equilibrio attuale appare estremamente precario e soggetto a rapidi cambiamenti in base alle azioni diplomatiche o militari intraprese dalle parti coinvolte.