Il leader nordcoreano Kim Jong Un ordina dispiegamento armi nucleari tattiche in più domini. Pyongyang rivendica status di potenza nucleare irrevocabile.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha impartito ordini diretti per un'espansione aggressiva dell'arsenale nucleare del suo paese, richiedendo un dispiegamento più ampio di armi nucleari tattiche attraverso diversi ambiti operativi. Questa direttiva è stata resa nota giovedì dall'agenzia di stampa statale KCNA, che ha riportato le dichiarazioni del leader dopo una visita ispettiva avvenuta mercoledì presso impianti cruciali per la produzione di materiale nucleare e la ricerca sulle armi.

Ispezione impianti e sviluppo nucleare

Kim Jong Un si è recato personalmente presso l'Accademia delle Scienze della Difesa a Pyongyang per valutare i progressi tecnici del programma nucleare. Durante l'ispezione, il dittatore ha sottolineato che la capacità del Paese di produrre materiale nucleare sta subendo una sistematica espansione. Le immagini rilasciate dalla KCNA mostrano Kim e alti funzionari che esaminano oggetti identificati dagli analisti come centrifughe a gas, utilizzate per l'arricchimento dell'uranio, nonché testate nucleari tattiche miniaturizzate e standardizzate.

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Le strutture visitate sembrano essere centri chiave per la produzione di componenti essenziali per le armi nucleari. Gli analisti hanno notato somiglianze con la testata nucleare tattica Hwasan-31, il cui rilascio era stato documentato dalla propaganda nordcoreana nel 2023. Secondo quanto riferito, questa specifica testata può essere adattata a diversi sistemi di lancio, inclusi missili a corto raggio, ampliando le opzioni tattiche disponibili per le forze armate di Pyongyang.

Posizione irremovibile di Pyongyang

Il leader nordcoreano ha dichiarato con fermezza che lo status della Corea del Nord come stato possessore di armi nucleari è "assolutamente inviolabile". Ha affermato che la capacità nucleare del Paese è ormai una realtà consolidata e che i recenti successi nella produzione rappresentano una vittoria majeure per la politica nucleare nazionale. Kim ha specificato che la Corea del Nord deve concentrarsi sull'utilizzo di armi nucleari tattiche in diversi domini per diverse missioni, indicando una dottrina militare in evoluzione verso un uso più flessibile di queste armi.

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Ogni tentativo di negare lo status nucleare della Corea del Nord, formalmente sancito nella sua costituzione nel 2023, sarà considerato un'aperta dichiarazione di guerra. Kim Jong Un ha giustificato questa escalation citando crescenti minacce nucleari provenienti dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Ha accusato Washington di aver incitato i suoi "stati vassalli" vicini alla Corea del Nord ad acquisire sottomarini a propulsione nucleare, introducendo un pericoloso precedente di proliferazione nucleare nell'Asia Nordorientale attraverso il patto di sicurezza AUKUS.

Impatto regionale e risposta degli alleati

Il riferimento di Kim al patto AUKUS, un'alleanza di sicurezza trilaterale che coinvolge Stati Uniti, Regno Unito e Australia, sembra diretto a criticare la condivisione di tecnologie nucleari con gli alleati. La Corea del Sud sta effettivamente perseguendo il piano per sottomarini a propulsione nucleare dopo l'approvazione da parte dell'allora presidente statunitense Donald Trump nell'ottobre dell'anno scorso. Anche il Giappone ha iniziato a discutere di queste opzioni, intensificando le tensioni regionali e le preoccupazioni sulla stabilità del bilancio strategico asiatico.

Gli analisti ritengono che la visita di Kim abbia un chiaro messaggio per Washington, soprattutto in un periodo di speculazioni sui possibili contatti diplomatici tra i due paesi. Lim Eul-chul, professore all'Università Kyungnam in Corea del Sud, ha interpretato la mossa non come una chiusura definitiva alla dialogo, ma come una strategia per alzare l'asticella: le discussioni sulla denuclearizzazione sono finite e futuri colloqui avverrebbero solo tra stati nucleari. Shin Jong-woo, segretario generale del Korea Defence and Security Forum, ha suggerito che il riferimento a "diversi domini" potrebbe indicare obiettivi oltre la penisola coreana, incluso il territorio degli Stati Uniti continentali.

Stima capacità nucleare e contesto internazionale

La Corea del Nord ha condotto sei test nucleari dal 2006, con l'ultimo e più potente test avvenuto nel 2017. Sebbene non vi siano dati ufficiali indipendenti confermati, il ministro della Difesa sudcoreano ha dichiarato ad agosto che Pyongyang è ritenuta possedere tra 80 e 120 testate nucleari. Queste stime provengono da organizzazioni di ricerca private e riflettono la preoccupazione crescente per la rapida modernizzazione dell'arsenale nordcoreano.

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La dichiarazione di Kim Jong Un segna un punto di svolta nella retorica di Pyongyang, che ora insiste sulla parità di status nucleare con gli avversari. Con le speranze di un dialogo tradizionale sulla denuclearizzazione apparse svanite, la Corea del Nord sembra concentrarsi sul rafforzamento delle sue forze nucleari per affrontare direttamente gli Stati Uniti. Questa strategia indica che Pyongyang non vede alternative alla continuazione e all'espansione del suo programma nucleare come unica garanzia di sicurezza nazionale.