Corea del Nord lancia missile da crociera strategico con testata a dispersione

La Corea del Nord ha confermato il test di un nuovo missile da crociera strategico con testata a dispersione per attacchi verticali.

La Corea del Nord ha annunciato ufficialmente il successo di un test missilistico condotto lunedì, evidenziando l'impiego di un missile da crociera strategico dotato di una testata a dispersione. L'agenzia di stampa statale KCNA ha confermato che l'Ufficio generale per i missili della Corea del Nord ha valutato con successo le caratteristiche di volo necessarie per eseguire un attacco verticale di precisione.

Dettagli Tecnici Del Test Missilistico

Secondo quanto riportato martedì dall'agenzia di stampa statale KCNA, il lancio ha avuto come obiettivo principale la verifica delle capacità operative del nuovo ordigno. La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato specificamente la capacità del missile da crociera strategico di manovrare verso bersagli verticali, una caratteristica tattica considerata avanzata nelle strategie di difesa moderna.

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L'operazione è stata supervisionata direttamente dall'Ufficio generale per i missili della Corea del Nord, l'entità responsabile dello sviluppo e del deploy delle capacità balistiche e subsoniche del regime. La valutazione delle caratteristiche di volo ha confermato che il missile è in grado di mantenere la stabilità necessaria per l'impatto verticale, un dettaglio cruciale per la penetrazione delle difese aeree nemiche.

Posizioni E Contesto Geopolitico

La notizia del test è stata diffusa attraverso il canale ufficiale KCNA, che funge da unica voce autorizzata per le comunicazioni governative su questioni di sicurezza nazionale e progresso militare. Questa comunicazione avviene in un momento di elevata tensione regionale, dove Seul e i suoi alleati occidentali monitorano costantemente le progressioni tecnologiche della Corea del Nord.

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L'annuncio di martedì segue le immagini composite diffuse il 3 novembre 2026, pubblicate tramite Reuters, che mostrano le operazioni di lancio. Queste immagini, definite dalla fonte come mano a mano rilasciate, servono a validare pubblicamente l'avvenuta esecuzione del test e a dimostrare la capacità tecnica dell'Ufficio generale per i missili della Corea del Nord.

Impatto Reale E Prossimi Passi

Il test di un missile da crociera strategico con testata a dispersione rappresenta un potenziale salto di qualità nelle capacità offensive nordcoreane. La testata a dispersione è progettata per coprire un'area vasta di bersagli simultaneamente, aumentando l'efficacia contro obiettivi dispersi o fortificati, come suggerito dalla valutazione del lancio verticale.

Gli osservatori internazionali a Seoul e nelle capitali occidentali stanno ora analizzando i dati forniti dalla KCNA per comprendere le reali implicazioni strategiche di questa nuova tecnologia. La capacità di eseguire attacchi verticali potrebbe richiedere l'adattamento delle attuali reti di difesa antimissile delle nazioni vicine.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici specifici sulla gittata o sulla tipologia esatta della testata da parte della Corea del Nord oltre quanto dichiarato. Tuttavia, la pubblicazione delle immagini del 3 novembre 2026 conferma la materialità dell'esperimento e l'attenzione dedicata alla verifica dei parametri di volo da parte delle autorità militari nordcoreane.