Corea del Nord lancia nuovi missili in esercitazione militare

La Corea del Nord ha testato missili da crociera e sistemi di difesa aerea. Analisi dei dettagli tecnici e delle implicazioni per la regione asiatica il 5 novembre.

La Corea del Nord ha condotto mercoledì 4 novembre una serie di test missilistici che hanno coinvolto sia un nuovo sistema di difesa aerea sia missili da crociera. L'Agenzia di Stampa Centrale Coreana ( KCNA) ha riportato giovedì 5 novembre i dettagli delle esercitazioni, confermando il successo delle operazioni condotte da Pyongyang. Questo evento rappresenta il quarto lancio di armi da parte del regime nell'arco di un solo mese, segnando un'accelerazione nel suo programma militare.

Dettagli tecnici sui nuovi sistemi missilistici

Il test di difesa aerea ha verificato le specifiche tecniche e l'affidabilità dei nuovi materiali utilizzati per la costruzione del missile. La KCNA ha dichiarato che le esercitazioni hanno confermato la capacità del sistema di identificare e tracciare i bersagli con precisione. Inoltre, sono state validate le molteplici modalità di guida del missilistico, elementi fondamentali per la sua efficacia operativa.

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Un sottomultiplo dell'unità dei missili da crociera strategici a lungo raggio, situata nella parte orientale del Paese, ha simulato un attacco contro un bersaglio aeroportuale virtuale. Le immagini diffuse da Pyongyang sembravano mostrare il missile da crociera dotato di una testata a grappolo, progettata per disperdere il carico utile su un'area bersaglio vasta.

Conferme da Seul e analisi degli esperti

Il rapporto della KCNA ha confermato una dichiarazione militare sudcoreana di mercoledì 4 novembre, secondo cui Pyongyang avrebbe lanciato diversi missili verso il mare dalla zona di Sondok, sulla costa orientale. Un funzionario del Ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato giovedì 5 novembre che i dati di rilevamento precoce suggerivano la possibilità che i missili fossero di diversi tipi, indicando una diversificazione delle piattaforme di lancio.

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Shin Jong-woo, segretario generale del Korea Defense & Security Forum, ha fornito un'analisi dettagliata delle immagini. Ha affermato che il nuovo missile di difesa aerea, presentato per la prima volta nel novembre 2025, sembra avere un sistema di guida simile a quello del missile terra-aria russo S-400. Questa somiglianza tecnologica potrebbe indicare l'influenza o il supporto tecnico esterno nello sviluppo delle capacità nordcoreane.

Impatto strategico e prossime evoluzioni

La successione di questi lanci evidenzia la volontà di Pyongyang di dimostrare la propria capacità di risposta rapida e la sofisticazione dei suoi arsenali. La presentazione di sistemi con capacità di guida avanzate e testate a grappolo rappresenta un significativo salto tecnologico per le forze armate nordcoreane.

Le esercitazioni condotte mercoledì 4 novembre si inseriscono in un contesto di crescente tensione nella penisola coreana. La ripetitività dei test, ormai al quarto lancio nel mese di novembre, segnala una strategia attiva per consolidare le nuove capacità operative e inviare segnali chiari alla comunità internazionale.

La conferma da parte di Seul dei dati di tracciamento sottolinea l'importanza del monitoraggio costante da parte delle forze alleate. L'analisi tecnica condotta da esperti come Shin Jong-woo fornisce indicazioni preziose sulle reali capacità operative dei nuovi sistemi presentati da Pyongyang negli ultimi mesi.