Analisi del reclutamento sistematico delle reclute hacker nordcoreane legate allo storico hackeraggio di Binance. Dettagli sul programma di formazione e sui benefici garantiti da Kim Jong Un.

L'esercito di hacker di livello mondiale della Corea del Nord è l'arma segreta che ha messo fuori uso Binance. Gli analisti confermano che il leader Kim Jong Un ha reclutato migliaia di talenti giovanili per attacchi cibernetici globali. Questa organizzazione statale ha recentemente rubato 6,3 miliardi di dollari alla piattaforma crittografica. Le indagini attribuiscono la responsabilità al gruppo TraderTraitor. Pyongyang ha respinto fermamente queste accuse come provocazioni politiche.

Reclutamento giovanile sistematico e formazione tecnica

Il programma di addestramento inizia quando i candidati hanno tra gli 11 e i 12 anni nelle scuole medie. Le autorità selezionano circa 150 o 200 bambini all'anno per studiare ingegneria informatica. Questo processo mira a identificare i cervelli più brillanti del paese fin dall'adolescenza. I migliori studenti vengono inviati alle università più prestigiose a 17 anni. Dopo una selezione ulteriore, un piccolo gruppo entra nell'unità cibernetica militare. L'addestramento copre protocolli delle criptovalute e reverse engineering di hardware. Gli studenti imparano anche matematica avanzata e lingue straniere per operare a livello globale.

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Incentivi economici e status sociale per gli operatori

I membri di successo ricevono appartamenti spaziosi nella capitale di Pyongyang per se stessi e i genitori. La superficie di questi alloggi può raggiungere i 132 metri quadrati. Un bonus in valuta forte viene pagato come incentivo finanziario diretto. Il reparto militare può trattenere fino al 30% dei profitti dei rapine. Kim Heung-kwang, un disertore che addestrava hacker per lo stato, descrive questi come armi segrete di Kim Jong Un. L'appartenenza al partito e i matrimoni elitari completano il pacchetto di benefici per i migliori.

Denunce internazionali e smentite della propaganda

Il FBI e la direzione di Binance hanno indicato la Corea del Nord come responsabile dell'attacco. La blockchain investigation ha collegato l'evento al gruppo noto come TraderTraitor. Kim Yo Jong, sorella del leader, ha emesso messaggi contro le accuse di hackeraggio. La sua dichiarazione è avvenuta il 4 novembre 2026 in una stazione ferroviaria di Seul. I residenti guardavano la trasmissione televisiva sulle sue parole. La Corea del Nord ha sempre negato di partecipare ad attività criminali internazionali. Le loro smentite sono parte di un pattern di denuncie politiche.

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Impatto strategico e contesto storico delle operazioni

Kim Jong Un ha elevato la cyberwarfare a spada d'uso generale nel 2013. Questa dichiarazione affiancava le armi nucleari come strumenti di deterrenza nazionale. L'unità cibernetica fu istituita formalmente nel 1998 dal governo. L'agenzia di intelligence sudcoreana stima 8.400 dipendenti in questo settore. La strada Mirae Scientists Street fu aperta nel 2015 per celebrare i talenti tecnici. Un'altra unità famosa è il Lazarus Group, accusato di aver rubato fondi dalla rete Ronin. Questi gruppi operano con una disciplina e una persistenza senza pari nel settore.

Differenze con il settore privato e prospettive future

Professori della Korea University notano che il talenti non seguono carriere mediche. Il sistema garantisce il futuro in cambio di lealtà assoluta. I hacker viaggiano spesso in Cina per accedere a internet liberamente. Coloro che non diventano operatori tecnici sviluppano software per aziende occidentali. Questa flessibilità permette al regime di monetizzare le competenze in modo diverso. Il successo di Binance dimostra l'efficacia di decenni di investimenti in formazione cibernetica. La Corea del Nord continua a migliorare le sue capacità operative senza sosta.