La Corea del Nord promuove nuovi ristoranti di carne per dimostrare prosperità, mentre oltre il 40% della popolazione soffre di denutrizione cronica e carenza alimentare.

Seul, 2 novembre - La Corea del Nord sta lanciando una nuova iniziativa culinaria che ha catturato l'attenzione internazionale, promuovendo la nascita di ristoranti barbecue a più piani dotati di terrazze affacciate sui corsi d'acqua e tavoli in marmo con griglie incorporate. Dal mese di settembre, i media di Stato hanno annunciato l'apertura di oltre una dozzina di questi locali, definiti ristoranti bulgogi, in diverse regioni del Paese. Questo termine, che in Corea del Nord si riferisce generalmente alla carne alla griglia, è al centro di una campagna che mescola offerte gastronomiche inedite con una chiara volontà politica.

Il contesto della denutrizione nel Paese

Questa proliferazione di locali che servono manzo, maiale e struzzo appare particolarmente paradossale e sorprendente in una nazione che da decenni fatica a fornire cibo sufficiente alla propria popolazione. Secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia delle Nazioni Unite dedicata all'alimentazione, più di due nordcoreani su cinque attualmente soffrono di denutrizione. La situazione alimentare resta critica e strutturale, creando un netto contrasto con le immagini di lusso e abbondanza promosse dalle autorità.

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Propaganda o vera prosperità economica?

Gli analisti internazionali sostengono che queste aperture riflettano uno sforzo diretto del leader Kim Jong Un per dipingere un quadro di crescente prosperità e modernità in tutto il Paese. Tuttavia, rimangono molti scettici su quanto tali ristoranti saranno realmente accessibili o frequentati dalla maggior parte dei cittadini. Un nuovo locale a Sinuiju, città situata al confine con la Cina, è alto ben tre piani. Al nord, nella città di Kanggye, i clienti possono bere birra alla spina accanto a grandi acquari. A Nampo, sulla costa ovest, la cerimonia di apertura ha incluso anche un spettacolo di fuochi d'artificio.

Altri ristoranti pubblicizzano planimetrie insolitamente vaste, in grado di ospitare centinaia di commensali contemporaneamente. La carne rappresenta un simbolo importante per il regime nordcoreano, richiamando la promessa fatta dal defunto leader Kim Il Sung, nonno dell'attuale guida, di fornire ai cittadini "riso bianco con zuppa di carne". Questi locali rispecchiano la diffusione di altre iniziative legate al tempo libero, come la costruzione di parchi acquatici, bar del caffè e centri commerciali di alta gamma. Sebbene Kim Jong Un non sia mai stato fotografato durante l'inaugurazione di questi nuovi locali, gli eventi sono solitamente frequentati da alti funzionari locali.

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Impatto delle relazioni internazionali

Benzamin Katzeff Silberstein, capo degli Studi Coreani presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, ha commentato la situazione definendola un modo per mostrare al pubblico che queste belle cose stanno arrivando anche alle persone fuori da Pyongyang. Le aperture potrebbero essere un'ulteriore prova del fatto che alcuni nordcoreani, in particolare quelli operanti nei settori del commercio e delle costruzioni, stanno beneficiando dei crescenti legami commerciali con la Russia. Hazel Smith, ricercatrice associata professore in Studi Coreani presso la School of Oriental and African Studies dell'Università di Londra, ha tuttavia avvertito che questa non è un'indicazione di un'economia fiorente, ma piuttosto di alcune persone che in questo momento riescono a cavarsela e permettersi di uscire per un pasto occasionale.

Secondo la banca centrale della Corea del Sud, pubblicata nel mese di luglio, l'economia della Corea del Nord è cresciuta del tre virgola cinque percento nel ventiquattroventicinque, segnando il terzo anno consecutivo superiore al tre percento. Durante gli anni Novanta, la carestia portò al collasso il sistema statale di distribuzione alimentare, causando la morte di centinaia di migliaia di persone e spingendo la popolazione a fare affidamento sui mercati privati per sopravvivere. Si stima che i mercati semi-privati e il sostegno ricevuto da Cina e Russia abbiano portato maggiore stabilità nel tempo.

Importazioni di carne e sfide domestiche

I dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura mostrano che le importazioni di carne dalla Cina sono più che quadruplicate tra il ventitré e il venticinque, raggiungendo quasi trentanove milioni di dollari. Joung Eun Lee, direttrice della Divisione di Ricerca sulla Corea del Nord presso l'Istituto Coreano per l'Unificazione Nazionale finanziato dal governo della Corea del Sud, afferma che l'aumento delle importazioni dimostra che la produzione interna non riesce a soddisfare la domanda. Kim ha esortato i quadri del partito a migliorare la produzione nazionale di bestiame, ma l'approvvigionamento alimentare rimane considerato precario.

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha stimato che nel ventidue milioni di persone, ovvero oltre il quaranta percento della popolazione, erano denutrite. Lee Ae Ran, una donna che ha disertato dalla Corea del Nord nel ventinove, ha raccontato che il manzo era molto difficile da ottenere perché le mucche erano riservate come animali da lavoro nelle fattorie. Ricorda di aver mangiato una volta in un ristorante di Seul che serviva bulgogi di anatra, dove i clienti dovevano pagare in valuta estera. Oggi gestisce un ristorante nordcoreano a Seoul e ritiene che queste aperture servano principalmente come propaganda per proiettare un'immagine di prosperità. Secondo la sua esperienza, nei locali ad alta quota della Corea del Nord solo le classi speciali di persone possono accedere ai pasti.