Corea del Nord respinge accuse Binance: Kim Yo Jong definisce 'retorica assurda' le imputazioni USA

Seul respinge le accuse FBI: la RPDC nega coinvolgimento nello storico furto di 6 miliardi di dollari da Binance, definendo la narrazione statunitense una provocazione politica.

Seul, 3 novembre - La Repubblica Popolare Democratica di Corea ha respinto categoricamente le accuse formulate dagli Stati Uniti d'America, che la collegano direttamente alla più grande rapina finanziaria nella storia delle criptovalute. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale KCNA, le imputazioni relative allo spogliatoio della piattaforma di scambio Binance sono state definite una "retorica assurda" priva di fondamento e inedita nella storia delle relazioni internazionali.

Negazione delle accuse FBI e Binance

L'Ufficio Federale di Indagine (FBI) aveva annunciato nel fine settimana di recente data che la Corea del Nord era responsabile del furto di oltre 6 miliardi di dollari in asset virtuali prelevati dall'exchange Binance. Le autorità americane hanno etichettato l'evento come potenzialmente il più grande furto finanziario mai registrato, attribuendo la responsabilità operativa a un gruppo di hacker sostenuto dallo Stato nordcoreano. Le autorità stanno cercando di bollare la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) come uno "Stato criminale informatico", sostenendo di aver ottenuto informazioni precise sul coinvolgimento diretto dell'organizzazione.

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La risposta di Kim Yo Jong al governo USA

Kim Yo Jong, alta funzionaria del partito al potere e sorella dell'influente leader del paese Kim Jong Un, ha rilasciato una durissima dichiarazione in cui contesta la narrazione americana. La Kim ha dichiarato esplicitamente che l'affermazione degli Stati Uniti è una "retorica assurda" che non rappresenta nulla di nuovo nei tentativi di denigrare il regime. Ha aggiunto che questa strategia è una grave provocazione politica nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea, mirata a fuorviare l'opinione pubblica internazionale.

Strategia politica della RPDC

Secondo la KCNA, l'obiettivo principale degli Stati Uniti è quello di dipingere tutti i crimini informatici commessi in diverse parti del mondo come opere del regime nordcoreano. Questa accusa si inserisce in un contesto più ampio di tensione geopolitica, dove Washington cerca di isolare Seul dal punto di vista normativo e digitale. La dichiarazione di Kim Yo Jong sottolinea la convinzione del governo nordcoreano che queste accuse siano uno strumento di pressione politica piuttosto che una mera constatazione fattuale.

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Impatto sul mercato delle criptovalute

Il valore di mercato di Binance rimane uno dei punti focali per gli investitori globali di criptovalute, e la sicurezza dei fondi detenuti sull'exchange è sotto scrutiny internazionale. Il furto di oltre 6 miliardi di dollari rappresenta una perdita significativa per gli utenti e per l'ecosistema delle valute digitali. Mentre le indagini dell'FBI procedono, la negazione totale della Corea del Nord complica il quadro della responsabilità legale e della ricostruzione della catena di comando degli hacker coinvolti.

Prospettive future e conseguenze internazionali

Le reazioni internazionali a questa accusa saranno cruciali per determinare le successive misure di sanzioni e di cooperazione legale. La comunità globale dovrà valutare l'efficacia delle prove presentate dall'FBI contro la ferma denegazione della KCNA. In attesa di ulteriori sviluppi, la situazione rimane delicata, con potenziali ripercussioni sulla fiducia degli utenti negli exchange centralizzati e sulla regolamentazione globale delle attività cybercriminali transnazionali.