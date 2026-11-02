Corea del Nord respinge accuse FBI Binance: ritiratezza su Trump

La Corea del Nord definisce assurde le accuse degli USA sul furto di 6 miliardi da Binance. Kim Yo Jong critica l'ostilità Washington mentre Pyongyang tace sulle proposte di Trump.

La Corea del Nord ha categoricamente respinto, definendola "retorica assurda", l'accusa formulata dagli Stati Uniti secondo cui il regime sarebbe responsabile del furto di oltre 6 miliardi di dollari in criptovalute dalla piattaforma Binance. Questa presa di posizione ufficiale è stata comunicata martedì dall'agenzia di stampa statale KCNA, che ha sottolineato come le affermazioni di Washington dimostrino una continua ostilità verso la Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Rifiuto delle accuse e identità dell'hacker

Kim Yo Jong, sorella influente del leader Kim Jong-un e alta funzionaria del partito al potere, ha dichiarato che l'FBI sta tentando di etichettare il paese come uno "Stato criminale informatico" senza prove concrete a sostegno di tali teorie. L'agenzia KCNA ha riportato le sue parole indicando che gli Stati Uniti stanno fuorviando l'opinione pubblica internazionale attribuendo alla Corea del Nord tutti i crimini informatici commessi in varie parti del mondo, una mossa definita una grave provocazione politica.

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Le indagini dell'FBI, annunciate nel weekend precedente, identificano specificamente un'unità sponsorizzata dallo stato nordcoreano nota con il nome in codice TraderTraitor come responsabile dell'attacco informatico ai danni della più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo. Gli investigatori hanno osservato membri di questa unità convertire gli asset rubati nella criptovaluta Ethereum, prevedendo ulteriori passaggi per il riciclaggio dei fondi sottratti.

Silenzio strategico sulle aperture diplomatiche

Il rifiuto delle accuse arriva in un momento delicato per le relazioni bilaterali, poiché Pyongyang mantiene un silenzio totale riguardo alle recenti aperture del presidente statunitense Donald Trump volte a riprendere la diplomazia dei vertici. Kim Yo Jong ha avvertito esplicitamente che la Corea del Nord ha "questioni da riconsiderare" alla luce di quello che definisce un atteggiamento ostile molto sgradevole da parte degli Stati Uniti, pur non fornendo dettagli specifici su quali questioni siano coinvolte.

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Questa reticenza pubblica suggerisce che il regime stia valutando attentamente le proprie opzioni strategiche. Gli esperti di geopolitica notano che la mancata risposta alle offerte di summit potrebbe essere una leva negoziale o un segno di disprezzo per le iniziative americane, specialmente dopo che l'accusa del furto miliardario è stata percepita come un tentativo di isolare ulteriormente Seul a livello internazionale.

Impatto sui programmi nucleari e sanzioni

Nonostante le negazioni ufficiali, gli esperti di sicurezza informatica sostengono ampiamente che gli hacker nordcoreani siano tra i ladri di criptovalute più prolifici a livello globale. I proventi di queste attività illecite sono cruciali per finanziare i programmi di sviluppo delle armi balistiche e nucleari del paese, risorse ottenute spesso attraverso mezzi illeciti e attività vietate dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Corea del Nord rimane uno dei paesi più poveri al mondo, ma investe massicciamente nei propri programmi militari grazie a questi flussi finanziari nascosti. La disputa attuale evidenzia quindi non solo una guerra cibernetica, ma anche una battaglia economica fondamentale dove gli Stati Uniti cercano di bloccare i canali di finanziamento del regime, mentre Pyongyang cerca di mantenere la propria sovranità digitale e militare nonostante le pressioni internazionali.