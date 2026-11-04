Corea del Nord rifiuta dialoghi USA su Binance e minacce missilistiche

Kim Yo Jong afferma che la Corea del Nord non necessita di colloqui con Washington, citando l'accusa hacker su Binance e le esercitazioni Usa come prove di ostilità.

Kim Yo Jong, direttrice del Dipartimento dei Lavori del Partito dei Lavoratori della Corea e sorella del leader Kim Jong Un, ha dichiarato che la Corea del Nord non vede al momento alcuna necessità di intraprendere collochi con gli Stati Uniti. La sua posizione è stata comunicata mercoledì attraverso l'agenzia di stampa ufficiale KCNA, mentre il mondo si interroga sulle possibilità di un vertice tra il presidente Donald Trump e Kim Jong Un previsto per la fine di novembre.

Negazione furto Binance e politica ostile

Kim Yo Jong ha ribadito la netta negazione da parte di Pyongyang riguardo alla responsabilità nel furto di oltre 6 miliardi di dollari in criptovalute sottratte alla piattaforma Binance. L'ufficiale nordcoreana ha definito l'accusa avanzata dall'FBI come la dimostrazione dell'essenza della politica ostile degli Stati Uniti verso il suo Paese. Ha sottolineato che il ritiro di tale politica aggressiva rappresenta un prerequisito fondamentale per risolvere qualsiasi problema tra le due nazioni.

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Critiche a esercitazioni e rapporti Usa

Oltre alla questione hacker, la dichiarazione ha incluso severe critiche alle esercitazioni militari congiunte condotte tra Stati Uniti e Corea del Sud a Seoul. Kim Yo Jong ha condannato anche la richiesta di denuclearizzazione avanzata da Washington e un rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla tratta di esseri umani che includeva esplicitamente la Corea del Nord. Ha definito i dirigenti statunitensi come persone inaffidabili e ostili, rifiutando di sedersi al tavolo con loro in questo contesto.

Missili e contesto militare recente

Queste dichiarazioni sono state rilasciate poche ore dopo che il Ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato il lancio di un proiettile non identificato da Pyongyang verso il mare al largo della costa orientale. La Corea del Nord ha condotto una serie di test di armi quest'anno, inclusi missili che hanno percorso oltre 900 chilometri e test di missili ipersonici. La mossa seguiva la visita di Kim Jong Un a un cantiere navale per una fregata, dove ha emphasized l'importanza di una forza navale potente.

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Posizioni di Seul e analisti internazionali

Un alto funzionario sudcoreano ha indicato a Seul scarse possibilità di un vertice Pyongyang-Washington nel breve termine. Lim Eul-chul, professore all'Istituto per gli Studi dell'Estremo Oriente dell'Università Kyungnam, ha spiegato che Kim Yo Jong sta reiterando la condizione preliminare di fine politica ostile. Jeremy Chan, analista presso Eurasia Group, ha aggiunto che Pyongyang rimarrebbe aperta al dialogo ma solo sui suoi termini, sfruttando l'interesse di Trump per un vertice.

Prospettive future e reazioni a Washington

Sebbene Trump abbia dichiarato ad agosto il desiderio di incontrare Kim Jong Un nel corso dell'anno, Pyongyang non ha ancora risposto all'offerta. Il contesto attuale indica che qualsiasi passo verso il dialogo richiederebbe un cambio significativo nelle posizioni statunitensi. La Corea del Nord mantiene che la scelta per la pace include il dialogo, ma non al costo di compromettere i propri interessi nazionali in un clima di ostilità percepita.