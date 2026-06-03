Corea del Sud al voto per le elezioni locali: atteso rafforzamento del Partito Democratico di Lee Jae Myung

I sudcoreani votano per eleggere sindaci e governatori in 16 città e province. Il voto è visto come un test per il presidente Lee e una prova di recupero per il partito conservatore dopo lo scandalo Yoon.

I sudcoreani si recano alle urne mercoledì per le elezioni locali , un voto che dovrebbe rafforzare il Partito Democratico del presidente Lee Jae Myung . Si tratta del primo scrutinio nazionale dopo la vittoria di Lee alle elezioni presidenziali anticipate dello scorso anno.

Gli elettori sono chiamati a scegliere i sindaci e i governatori di 16 città e province, in una competizione ampiamente interpretata come un giudizio sul primo anno di mandato di Lee e un test per la capacità del partito conservatore People Power (PPP) di riprendersi dalle conseguenze del fallito tentativo di legge marziale dell'ex presidente Yoon Suk Yeol nel 2024. Secondo gli analisti, la domanda non è se il Partito Democratico vincerà in molte località, ma di quanto vincerà.

Se il partito riuscisse a conquistare Seul e Busan, potrebbe parlare di una vittoria schiacciante; se invece perdesse anche solo una di queste due città, sarebbe difficile definire il risultato come un trionfo, anche in caso di successi altrove. I sondaggi mostrano che Lee gode di un alto indice di gradimento, grazie a un approccio pragmatico incentrato sulle questioni economiche, alle riforme della governance aziendale e al rally del mercato azionario che ha spinto il KOSPI a record ripetuti.

La spesa pubblica ha contribuito a mitigare l'impatto degli alti prezzi energetici. Tuttavia, i critici sostengono che l'amministrazione abbia faticato a contenere la pressione abitativa e accusano Lee di usare i tribunali e il parlamento per proteggere se stesso e i suoi alleati da procedimenti penali. Una vittoria decisiva del Partito Democratico rafforzerebbe il mandato di Lee per proseguire le politiche fiscali attiviste e filo-mercato, nonché il suo atteggiamento diplomatico conciliante verso la Corea del Nord.

Gli analisti non si aspengono comunque grandi cambiamenti politici dopo il voto. Lee probabilmente continuerà a dare priorità alla gestione economica, alle riforme favorevoli al mercato e al contenimento dei prezzi energetici, evitando misure che potrebbero destabilizzare gli investitori. In concomitanza con le elezioni locali si terranno quattordici elezioni suppletive per il parlamento.

Le vittorie di Cho Kuk, leader del Partito Ricostruiamo la Corea, a Pyeongtaek e dell'ex leader del PPP Han Dong-hoon nel distretto Buk-A di Busan porterebbero due pesi massimi nell'Assemblea Nazionale, ridisegnando le dinamiche in vista della prossima elezione presidenziale. La corsa nel distretto di Busan Buk-A è anche vista come un test per i conservatori sulle diverse strategie riguardo all'eredità di Yoon, mentre i guadagni del PPP ridurrebbero la maggioranza schiacciante del Partito Democratico in parlamento.

Yoon, ex membro del PPP, è stato condannato all'ergastolo a febbraio per aver orchestrato un'insurrezione e deve affrontare altri processi. Lo scandalo ha approfondito le divisioni all'interno del campo conservatore. Secondo la Commissione Elettorale Nazionale, il 23,5% degli elettori ha votato in anticipo la scorsa settimana, il tasso più alto mai registrato per elezioni locali. Il partito di Lee controlla già la presidenza e il parlamento.

Un buon risultato mercoledì darebbe al Partito Democratico la sua più grande concentrazione di potere politico dal 2020. Attualmente il PPP controlla 12 dei 16 governi locali, ma gli analisti prevedono che ne perderà molti. Un sondaggio Gallup Korea di maggio ha mostrato un indice di gradimento per Lee del 64%, con il sostegno al Partito Democratico al 45% e al PPP al 22%.

I risultati degli exit poll sono attesi per le 18:00 (09:00 GMT), mentre i risultati ufficiali saranno probabilmente annunciati all'inizio di giovedì





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