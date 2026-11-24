La Corea del Sud ha emesso un allerta per i residenti di Ulleung dopo l'ingresso di aerei russi nella zona di difesa aerea. Ecco i dettagli sull'incidente.

Le forze armate della Corea del Sud hanno dispiegato i propri caccia intercettori dopo che cinque aerei militari russi sono entrati nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea (ADIZ) del Paese, avvicinandosi pericolosamente alla costa dell'isola di Ulleung. L'incidente aereo ha portato le autorità sudcoreane a lanciare un avviso di allerta per la popolazione locale, creando un breve ma intenso momento di tensione nella regione. Questo evento sottolinea l'escalation delle attività di ricognizione e pattugliamento militare nell'Asia orientale, con Seul che reagisce con prontezza per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo.

Dettagli dell'Incidente su Ulleung

L'allerta è stata ufficialmente emessa alle 7:52 del mattino e revocata solo tre minuti dopo, alle 7:55. Durante questo breve lasso di tempo, circa 9.000 residenti dell'isola di Ulleung, situata a circa 130 chilometri a est della penisola coreana, sono stati invitati a cercare riparo immediato. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il Ministero della Difesa hanno confermato che i velivoli russi hanno attraversato la vasta area di sorveglianza che circonda lo spazio aereo nazionale, dirigendosi verso l'isola prima di deviare verso est senza violare la sovranità aerea della Corea del Sud.

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Posizioni e Risposte Diplomatiche

Un portavoce militare sudcoreano ha chiarito che il dispiegamento dei caccia è stato una misura preventiva necessaria vista l'elevata velocità degli aerei da guerra russi. La zona di identificazione non coincide con lo spazio aereo nazionale, ma rappresenta un'area di controllo in cui i Paesi chiedono l'identificazione dei velivoli in avvicinamento. Tuttavia, la vicinanza all'isola ha giustificato il timore di una possibile violazione. Il Ministero della Difesa ha convocato il colonnello Nikolaj Marčenko, addetto militare russo a Seul, per presentare una protesta formale, chiedendo chiarimenti ufficiali sui motivi di tale avvicinamento.

Confusione e Errori Informativi

L'emissione dell'allerta ha generato notevole confusione tra la popolazione di Ulleung, soprattutto a causa di un errore nei messaggi di sicurezza successivi al primo. Uno degli avvisi ha indicato erroneamente aerei nordcoreani come possibile origine della minaccia, creando ulteriore preoccupazione. Le autorità hanno successivamente precisato che si trattava di un errore di distrazione nella diffusione dell'informazione, confermando che i velivoli identificati erano di origine russa. Nonostante la correzione, l'episodio ha evidenziato le difficoltà di gestione delle crisi rapide in un contesto di alta tensione regionale.

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Contesto Regionale e Tensioni

L'evento si inserisce in una fase di crescente tensione nell'Asia orientale, caratterizzata da un aumento significativo dell'attività aerea russa nelle zone di difesa di Corea del Sud, Giappone e Taiwan. Il Giappone ha fatto decollare i propri caccia 152 volte nel primo semestre dell'anno fiscale in risposta agli avvicinamenti russi, un numero superiore del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche Taiwan ha registrato due ingressi di aerei russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea questo mese, un evento raro rispetto agli anni recenti.

Impatto sulle Relazioni Bilaterali

Le relazioni tra Mosca e Seul si sono deteriorate notevolmente dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina avviata nel febbraio 2022. La Corea del Sud, allineandosi alle sanzioni occidentali, ha limitato i legami economici e diplomatici con la Russia. L'ambasciatore russo Georgij Zinov'ev ha identificato le sanzioni come la causa principale delle difficoltà bilaterali, proponendo il ripristino dei voli diretti. Tuttavia, la cooperazione militare sempre più stretta tra Russia e Corea del Nord, nonché l'intensificarsi delle pattuglie congiunte con la Cina, continuano a preoccupare gli alleati asiatici degli Stati Uniti, rendendo difficile un rapido ripristino della normalità nelle relazioni bilaterali.