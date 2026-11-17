La Corea del Sud inasprisce i controlli per l'esame d'ingresso universitario con adesivi e metal detector contro l'uso dell'intelligenza artificiale e telecamere nascoste.

Il Primo Ministro della Corea del Sud, Han Seong-sook, ha annunciato martedì un drastico inasprimento dei protocolli di sicurezza per gli studenti che sosterranno l'esame nazionale di ammissione universitaria. La misura, attiva per l'evento in programma giovedì, mira a prevenire l'uso di telecamere miniaturizzate e dispositivi di intelligenza artificiale generativa durante le prove scritte. Queste nuove direttive emergono in un contesto di crescente sfiducia pubblica riguardo all'integrità dei test nazionali.

Adesivi e Metal Detector contro le Microtelecamere

Autorità competenti applicheranno adesivi specifici sui bottoni degli indumenti di tutti i candidati per impedire il movimento di telecamere nascoste nelle vesti. L'iniziativa coinvolge circa 550.000 studenti che parteciperanno al College Scholastic Ability Test, un appuntamento cruciale per il futuro accademico e professionale in Corea del Sud. I controlli mirano a garantire che nessuna tecnologia di sorveglianza o registrazione possa sfuggire alla vigilanza durante l'intera durata della prova.

Also read Assalto ultrà a pullman tifosi Lanciano A14: D'Eramo denuncia assenza controlli

Parallelamente all'applicazione degli adesivi, il personale di sicurezza utilizzerà metal detector per setacciare accuratamente i colletti degli studenti alla ricerca di dispositivi elettronici nascosti. Questa procedura rigorosa si estenderà anche alla verifica di tutti gli occhiali indossati dai partecipanti, al fine di identificare eventuali lenti intelligenti capaci di fotografare o filmare materiale confidenziale dell'esame. L'obiettivo è eliminare fisicamente ogni mezzo tecnico che potrebbe facilitare il furto di contenuti.

Lo Scandalo dell'IA e la Reazione del Governo

Le nuove misure di sicurezza sono una diretta risposta allo scandalo scoppiato domenica scorsa riguardante l'esame nazionale per commercialisti. Un uomo che aveva ottenuto il punteggio più alto in quella prova speciale ha confessato di aver utilizzato dispositivi elettronici e intelligenza artificiale generativa per completare il test. Questa rivelazione ha innescato un'ondata di preoccupazione sull'opinione pubblica, sollevando dubbi seri sulla credibilità e sull'equità dei meccanismi di selezione nazionali.

Advertisement

Il governo ha chiarito di non voler imporre oneri eccessivi agli studenti, descrivendo queste misure come un livello minimo di protezione necessario. Han Seong-sook ha sottolineato durante la conferenza stampa che l'obiettivo principale è garantire un contesto di concorrenza leale per tutti i partecipanti. La trasparenza delle procedure è considerata essenziale per mantenere la fiducia nella validità dei risultati accademici e professionali del paese.

Nuovi Ispettori e Sanzioni Decennali

Per supportare questa operazione di sicurezza ampliata, il governo prevede di schierare circa 8.400 ispettori aggiuntivi presso i centri d'esame in tutto il paese. La presenza di un numero significativo di personale addizionale permetterà di condurre setacciamenti più capillari e rapidi, riducendo le code e i tempi di attesa per gli studenti. La gestione logistica di questa invasione di controlli richiede una coordinazione precisa tra le forze dell'ordine e le autorità educative locali.

Oltre alle misure preventive immediate, il governo ha annunciato una riforma delle sanzioni per i trasgressori. Il divieto di ripetere l'esame, che in precedenza durava un solo anno, sarà esteso a un decennio per chiunque venga colto nell'atto di imbrogliare. Questa sanzione pesante mira a disincentivare drasticamente qualsiasi tentativo di frode, rendendo le conseguenze legali e accademiche estremamente gravi per i truffatori.

Collaborazione Tecnologica e Prossimi Passi

Le autorità sudcoreane intendono avviare una collaborazione diretta con le principali aziende tecnologiche per indagare sulla possibile fuga di dati. L'obiettivo è verificare se esistano prove concrete che le domande d'esame siano state acquisite durante la prova e inviate ad applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Questa indagine forense digitale sarà fondamentale per identificare eventuali reti di supporto illegali che operano dietro le quinte.

Advertisement

La combinazione di controlli fisici rigorosi e investigazioni tecnologiche avanzate segna un nuovo standard per la protezione dell'integrità accademica. Con l'esame imminente e migliaia di giovani coinvolti, queste misure rappresentano l'ultima linea di difesa contro la modernizzazione della frode. Il successo di questa operazione definirà la percezione pubblica di equità per le generazioni future di studenti sudcoreani.