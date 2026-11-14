Corea del Sud e Cina: Cho Hyun chiede cooperazione prima del vertice APEC

Il ministro degli esteri sudcoreano Cho Hyun sollecita una maggiore collaborazione con Pechino, evitando timori infondati o sottovalutazioni, in vista del vertice APEC di Shenzhen.

Seul ha adottato un tono diplomatico aperto verso Pechino, con il ministro degli esteri Cho Hyun che ha invitato esplicitamente a non temere l'aschina della Cina né a sottovalutarne le potenzialità. Questa dichiarazione è stata resa nota sabato, in concomitanza con l'avvicinarsi del vertice regionale che si terrà nella città cinese di Shenzhen la prossima settimana, segnando un passo significativo verso il riavvicinamento bilaterale.

Strategia diplomatica e contesto geopolitico

Le osservazioni di Cho Hyun sono state pubblicate sulla piattaforma X, dove ha sottolineato la necessità di costruire una cooperazione che tragga vantaggio dall'autonomia e dalla creatività della popolazione e delle aziende dei due paesi. La posizione ufficiale di Seul mira a stabilire un equilibrio delicato, cercando di migliorare i rapporti con la Cina, che rimane il suo più grande partner commerciale, mentre mantiene fermamente l'alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti. Questo approccio rappresenta un netto distacco dalla strategia della precedente amministrazione guidata dall'ex presidente Yoon Suk Yeol, che aveva caratterizzato i rapporti bilaterali con toni più conflittuali e distanziamenti strategici.

Also read Vertice Trilaterale Trump-Xi-Putin ad APEC Shenzhen

Incontri bilaterali e temi discussi a Pechino

Il ministro degli esteri sudcoreano ha rilasciato queste dichiarazioni subito dopo colloqui e una cena con il collega cinese Wang Yi, svoltisi a Pechino venerdì. Si è trattato del primo incontro tra i due ministri in circa tre mesi, un segnale tangibile del riavvicinamento istituzionale. I due hanno discusso ampiamente dei rapporti bilaterali, delle questioni cruciali relative alla penisola coreana e delle modalità per garantire benefici concreti e tangibili alle popolazioni di entrambi gli stati. Wang Yi ha dichiarato esplicitamente che la Cina intende espandere la cooperazione con la Corea del Sud non solo nelle industrie tradizionali, ma anche in settori emergenti ad alta tecnologia come l'intelligenza artificiale e la biomedicina, confermando che i legami bilaterali sono tornati sulla giusta strada grazie ai recenti scambi tra i leader dei due paesi.

Advertisement

Vertice APEC di Shenzhen e agenda globale

Il contesto diplomatico attuale è dominato dal vertice dei leader della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung è confermato come partecipante ufficiale all'evento, dove svolgerà un ruolo centrale nel plasmare l'agenda economica regionale. Secondo quanto comunicato dall'esecutivo sudcoreano, Lee Jae Myung parteciperà anche a una cena ufficiale ospitata dal presidente cinese Xi Jinping e da sua moglie, un dettaglio protocolare che sottolinea l'importanza attribuita ai rapporti personali e diplomatici di alto livello in questa fase di consolidamento delle relazioni.

Implicazioni regionali e ruolo degli Stati Uniti

Il vertice di Shenzhen riunirà diversi importanti leader mondiali, inserendo le dinamiche bilaterali tra Seul e Pechino in un quadro geopolitico più ampio e complesso. In parallelo, la Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin giovedì prossimo a margine dell'evento. Tra i temi all'ordine di questa riunione ad alto profilo figura la riduzione delle armi nucleari, un议题 che aggiunge ulteriori strati di complessità alla diplomazia multilaterale. Cho Hyun ha dichiarato che Seul intende sfruttare la visita di Lee Jae Myung per avanzare nella definizione di una cooperazione orizzontale e reciprocamente vantaggiosa, sfruttando i punti di forza complementari tra i due paesi asiatici in un panorama globale in rapida evoluzione.