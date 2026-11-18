Il presidente Lee Jae-myung e Xi Jinping discutano di stabilità regionale e economia a Shenzhen. Obiettivo: pace in Corea e catene di approvvigionamento.

Shenzhen, Cina, 18 novembre 2026: Il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung e il presidente cinese Xi Jinping hanno avviato conversazioni strategiche durante il vertice APEC Cina 2026 a Shenzhen. L'obiettivo dichiarato dei due leader è instaurare un'era di coesistenza pacifica sulla penisola coreana. L'incontro si colloca in un momento di intensa diplomazia regionale, con la Corea del Sud che cerca di bilanciare le proprie relazioni con Pechino e Washington. La visita ufficiale di Lee, accompagnata dalla moglie Kim Hea-kyung, sottolinea l'importanza che Seul attribuisce al rafforzamento dei legami bilaterali con la vicina asiatica.

Strategia di pace e partnership economica

La posizione ufficiale della Corea del Sud, espressa da Lee Jae-myung, pone la stabilità regionale come prerequisito fondamentale per la maturazione del partenariato strategico tra i due paesi. Il presidente sudcoreano ha dichiarato che la pace e la stabilità nella penisola coreana sono indispensabili per lo sviluppo di un'egemonia economica equa e reciprocamente vantaggiosa. Pechino, dal canto suo, ha espresso la propria disponibilità a intensificare la comunicazione e il coordinamento con Seul. Xi Jinping ha enfatizzato l'impegno della Cina a mantenere la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento globali, settori cruciali per l'economia di entrambe le nazioni.

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Diplomazia USA e ruolo di Pyongyang

Il contesto geopolitico in cui si inseriscono questi dialoghi è caratterizzato da sviluppi significativi nella politica estera degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha sviscerato la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il suo attuale viaggio in Asia. Tuttavia, nessun incontro ufficiale è stato confermato dalle autorità americane. La Cina ha dichiarato di non possedere informazioni su una potenziale riunione tra Trump e Kim, mantenendo una posizione di attesa. Nonostante l'incertezza, l'ambasciatrice USA Marco Rubio ha dichiarato mercoledì che Trump è preparato a un dialogo con Pyongyang, anche se ciò non implica automaticamente un incontro fisico durante la visita continentale.

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Impatto su stabilità regionale e mercati

Le dichiarazioni provenienti da Shenzhen hanno implicazioni concrete per la stabilità dell'Asia-Pacifico e per i mercati finanziari globali. La volontà di Lee Jae-myung di costruire un ponte tra Seul e Pechino attraverso la cooperazione economica mira a ridurre le tensioni storiche nella regione. La promessa di Xi Jinping di garantire il flusso ininterrotto delle catene di approvvigionamento rassicura le imprese internazionali che operano in Cina e in Corea del Sud. Questo allineamento di intenti tra i due leader potrebbe fungere da stabilizzatore in un periodo di incertezza legata alle possibili aperture diplomatiche degli Stati Uniti verso Pyongyang. La presenza del presidente Lee e di sua moglie Kim Hea-kyung all'aeroporto internazionale di Shenzhen Baoan ha segnato l'inizio di una fase di negoziati intensi mirati a consolidare la cooperazione bilaterale su più fronti.