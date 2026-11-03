Corea del Sud e Turchia rafforzano alleanza su nucleare e difesa

I presidenti Lee Jae Myung e Erdogan hanno sancito a Seul l'espansione delle partnership strategiche. L'accordo punta a triplicare il commercio e a includere Hyundai Motor nella filiera turca.

I presidenti della Corea del Sud e della Turchia, Lee Jae Myung e Tayyip Erdogan, hanno sancito martedì un importante ampliamento della cooperazione strategica tra i due paesi durante un vertice tenutosi a Seul. L'accordo prevede un rafforzamento significativo nei settori dell'energia nucleare e della difesa, con obiettivi concreti che riguardano progetti energetici di grande scala e esportazioni militari congiunte.

Obiettivi energetici e infrastrutture nucleari

La Corea del Sud mira a partecipare attivamente al vasto piano turco per l'espansione della generazione di energia nucleare, un settore considerato centrale per ridurre la dipendenza di Ankara dalle importazioni energetiche. Il progetto prevede la costruzione di quattro reattori nella provincia settentrionale di Sinop e di altri quattro nella regione della Tracia, un mercato che Seul compete vigorosamente per aggiudicarsi.

Also read Erdogan: Corea del Sud partner nucleare Sinop

Il presidente Lee ha dichiarato che entrambe le nazioni valutano positivamente i progressi della cooperazione per la costruzione dei reattori a Sinop, definendo il percorso come fluido e privo di intoppi. Questa affermazione conferma l'impegno reciproco a tradurre in realtà le partnership iniziate negli anni precedenti, aprendo la strada a nuove opportunità industriali.

La base legale e tecnica di questa cooperazione risale alla visita del presidente Lee ad Ankara nel 2025, quando la società turca di energia nucleare TUNAS e l'azienda elettrica pubblica coreana Korea Electric Power Corp firmarono un memorandum d'intesa. Durante un'intervista rilasciata il lunedì precedente al vertice all'agenzia di stampa Yonhap News Agency, Erdogan aveva già sottolineato che la Corea del Sud poteva diventare un partner chiave nello sviluppo del progetto di Sinop.

Advertisement

Target commerciali e industria automobilistica

Oltre alle tematiche energetiche, i leader hanno concordato di lavorare a stretto contatto in altri settori strategici, tra cui le infrastrutture, le biotecnologie e i minerali critici. Erdogan, che si trova a Seul per la sua prima visita ufficiale dal 2018, ha espresso la volontà di aumentare il volume degli scambi commerciali bilaterali da 11 miliardi di dollari agli 15 miliardi concordati in precedenza.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo economico, i due paesi lavoreranno anche all'aggiornamento dell'accordo di libero scambio esistente. La presenza di importanti aziende coreane in Turchia rappresenta un catalizzatore naturale per questa crescita. Hyundai Motor Group ha operato con successo una pianta di produzione automobilistica in Turchia dal 1997, con una capacità annuale di circa 200.000 veicoli.

La partecipazione di Hyundai al vertice è stata confermata attraverso la presenza di oltre ottanta funzionari ed executive. Tra gli ospiti figurano l'Executive Chair di Hyundai Motor Group, Euisun Chung, e il CEO di Hyundai Rotem, Lee Yong-bae. Questa presenza ad alto livello segnala l'interesse strategico del gigante automobilistico a consolidare la propria posizione nel mercato turco.

Cooperazione militare e politica estera

La sfera della difesa costituisce un altro pilastro fondamentale dell'alleanza rinnovata. Entrambe le nazioni possiedono solide industrie della difesa e hanno deciso di perseguire congiuntamente le esportazioni verso paesi terzi. Erdogan ha definito il settore industriale della difesa come un'area primaria in cui la partnership strategica ha già prodotto risultati concreti.

Advertisement

I due leader hanno evidenziato la necessità di aumentare il numero di progetti comuni di successo, citando esplicitamente esempi precedenti come i howitzers Firtina e i carri armati Altay. Questa dichiarazione indica una volontà di intensificare la produzione e il commercio di equipaggiamenti militari avanzati, sfruttando le competenze tecniche complementari delle due industrie.

Infine, l'alleanza ha raggiunto un consenso anche sul piano della politica estera regionale. Il presidente Lee ha riferito che la Turchia ha riaffermato il suo sostegno alla politica della Corea del Sud verso la Corea del Nord. I due leader hanno concordato di coordinarsi strategicamente per promuovere la pace sulla penisola coreana, chiudendo il vertice con una dimostrazione di taekwondo eseguita da un'unità dell'esercito sudcoreano durante la cerimonia di benvenuto.