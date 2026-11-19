La Corea del Sud introduce misure di sicurezza rigorose per l'esame universitario a causa dello scandalo AI. Studenti a Seul sotto pressione per onestà e regole rigide.

Il 19 novembre 2026, oltre mezzo milione di studenti in Corea del Sud hanno affrontato l'esame di ammissione universitaria nazionale, un evento critico per il loro futuro accademico e professionale. La giornata è stata segnata non solo dalla difficoltà delle prove, ma anche da un clima di tensione estrema dovuto a un recente scandalo che ha coinvolto l'uso dell' intelligenza artificiale per barare.

Scandalo AI e crisi di fiducia nel sistema

Questo anno l'esame è stato al centro di un'accusa grave dopo che il primo classificato dell'ultimo esame nazionale per commercialisti ha ammesso di aver utilizzato una microcamera e un software di intelligenza artificiale per superare la prova. Questa confessione ha innescato una profonda crisi di fiducia nel sistema educativo basato esclusivamente sui test. Le autorità hanno dovuto agire rapidamente per garantire l'integrità di una prova considerata vitale per l'accesso alle università di maggior prestigio nel paese.

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Nuove misure di sicurezza e restrizioni per gli studenti

Per prevenire il ripetersi di episodi simili, le autorità hanno implementato protocolli di sicurezza senza precedenti. Ai candidati è stato vietato di portare penne e gomme personali, e sono stati applicati adesivi speciali sui bottoni dei vestiti per verificare che non nascondessero dispositivi di registrazione miniaturizzati. Inoltre, alle 8:30 del mattino è stata lanciata un'allerta di emergenza sui dispositivi mobili in tutto il paese, impostata al volume massimo per rilevare eventuali cellulari nascosti nelle aule d'esame.

Reazioni degli studenti e impatto psicologico

La pressione psicologica sugli studenti è stata notevole. Kwak Yoo-Min, uno studente liceale, ha dichiarato che lo scandalo e le nuove regole lo hanno reso ansioso, portandolo a cambiare i suoi preparativi e a optare per una maglietta senza bottoni per evitare sospetti. Jang San, un altro studente di 18 anni, ha espresso preoccupazione che il duro lavoro di molti potesse essere vanificato da chi usa la tecnologia per imbrogliare una sola volta, chiedendo che tutti sostenessero il test con onestà.

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Pene severe e ricompense per i delatori

Il governo ha annunciato l'intenzione di inasprire le sanzioni: chi viene sorpreso a barare sarà bandito dall'accesso agli esami per dieci anni e affronterà procedimenti penali. Il presidente Lee Jae Myung ha invitato i cittadini a segnalare tentativi di imbroglio, promettendo una ricompensa di almeno 100 milioni di won per le informazioni utili. Questa misura riflette la serietà con cui lo stato affronta l'integrità accademica e la lealtà verso i concorrenti.

Impacto economico e logistico della prova

L'importanza dell'esame ha richiesto adattamenti significativi nelle attività quotidiane. I mercati finanziari hanno aperto con un'ora di ritardo e il decollo degli aerei è stato bloccato per 35 minuti durante la sezione audio dell'esame di inglese, per minimizzare il rumore e garantire condizioni ottimali di concentrazione. Il Ministero dell'Istruzione ha riportato la confisca di 22 smartphone durante le sessioni, confermando l'efficacia delle misure di sicurezza e avviando indagini sulle presunte violazioni.