Corea del Sud espande unità anti-pirateria a Hormuz sotto pressione Usa

La Corea del Sud propone al Parlamento di estendere l'area operativa della flotta Cheonghae vicino allo Stretto di Hormuz, rispondendo alle richieste di supporto del presidente Trump.

Il Ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato ufficialmente l'intenzione di ampliare il raggio d'azione della propria unità navale anti-pirateria, nota come Cheonghae, spostando le operazioni in acque più vicine allo strategico Stretto di Hormuz. Questa decisione cruciale arriva come diretta risposta alle pressioni esercitate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché Seul fornisca un sostegno più concreto alle operazioni militari legate al conflitto in Iran. Il governo sudcoreano intende presentare una mozione formale al Parlamento per estendere il mandato della missione, attualmente previsto per scadere alla fine del 2026.

Dettaglio operativo e potenziamento della flotta

L'attuale composizione dell'unità Cheonghae, stazionata nel Golfo di Aden dal 2009 per garantire la sicurezza della navigazione commerciale, include un cacciatorpediniere di classe 4.400 tonnellate, un elicottero per operazioni marittime e fino a tre gommoni a scafo rigido, con un organico di circa 300 membri del personale. Secondo quanto riportato dall'emittente YTN, la proposta di estensione dell'area operativa porterebbe la flotta sudcoreana nelle acque vicine al porto di Duqm, in Oman, una posizione che si trova a circa 650 chilometri dallo Stretto di Hormuz. Inoltre, come riferito dal Korea Herald, la Corea del Sud pianifica di schierare un velivolo da pattugliamento marittimo P-8A e di aumentare il numero di personale dell'unità di 75 unità, rafforzando così la sua capacità di monitoraggio e intervento nella regione.

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Posizioni dei stakeholder e contesto geopolitico

Il contesto diplomatico che ha portato a questa decisione è stato segnato da tensioni significative tra gli alleati. Il presidente Trump ha criticato pubblicamente Seul per quello che ha definito un sostegno insufficiente alla guerra contro l'Iran, arrivando a ridimensionare le principali esercitazioni militari congiunte tra le forze armate dei due paesi durante l'estate scorsa, una mossa che ha destabilizzato l'alleato asiatico. In risposta a queste critiche, il presidente Lee Jae Myung ha dichiarato il 18 settembre che non avrebbe dispiegato risorse militari in Medio Oriente in modo da coinvolgere il paese in un conflitto attivo, ma ha chiarito che il governo stava esaminando la possibilità di assumere un ruolo più incisivo nella salvaguardia della navigazione nella regione, bilanciando così le richieste statunitensi con i propri limiti strategici.

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Impatto economico e prossimi passi istituzionali

La sicurezza della navigazione commerciale in Medio Oriente è vitale per la Corea del Sud, dato che il paese dipende fortemente dalle importazioni di petrolio. Secondo i dati del Ministero dell'Industria, nel 2025 il 70% delle forniture energetiche del paese proveniva dal Medio Oriente, con la maggior parte di queste quantità transitata attraverso lo Stretto di Hormuz. La mozione proposta dal governo, che dovrà essere approvata sia dal Parlamento che dal presidente Lee Jae Myung e dal Consiglio dei ministri, segna quindi un cambiamento significativo nella politica estera di sicurezza, mirando a proteggere le rotte commerciali senza impegnarsi direttamente nel conflitto. Questa mossa potrebbe stabilire un nuovo paradigma per le alleanze strategiche nella regione e definire il ruolo futuro della Corea del Sud negli affari globali di sicurezza marittima.