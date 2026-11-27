Seul approva l'espansione della marina a Oman. Teheran avverte: rischi conflitto. Dipendenza energetica del 70% da Medio Oriente crea tensioni diplomatiche.

Il Ministero degli Esteri dell'Iran ha sollevato forti preoccupazioni riguardo all'espansione delle operazioni navali della Corea del Sud nel Golfo. Abbas Araqchi ha avvertito che l'ingresso di forze straniere aumenterebbe le tensioni regionali anziché garantire la pace, mentre Seul prepara l'ampliamento del raggio d'azione della sua unità militare.

Diffusioni telefoniche tra ministri esteri

La questione è emersa durante una conversazione telefonica avvenuta giovedì tra il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araqchi, e il suo omologo sudcoreano, Cho Hyun. Durante il colloquio, Cho Hyun ha ribadito con fermezza che la Corea del Sud non intende partecipare a nessun conflitto bellico nel Medio Oriente né schierare truppe terrestri nella regione del Golfo.

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Espansione operativa dell'unità Cheonghae

Il parlamento sudcoreano sta attualmente esaminando una mozione governativa decisiva per ampliare l'area operativa dell'unità navale Cheonghae. La proposta prevede l'inclusione delle acque esterne del Golfo di Oman nel perimetro di attività della flotta, una mossa strategica finalizzata a proteggere le rotte commerciali nazionali in una zona sempre più instabile.

Questa espansione segna un cambiamento significativo per l'unità navale, specializzata nella lotta alla pirateria e dislocata stabilmente nel Golfo di Aden sin dal 2009. L'inserimento delle acque a sud del Golfo di Oman consentirà alla Corea del Sud di vigilare direttamente su una porzione cruciale delle vie marittime globali, riducendo i rischi per le navi mercantili della nazione asiatica.

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Strategia economica e dipendenza energetica

La decisione di Seul deriva da imperativi economici critici, dato che la Corea del Sud è uno dei maggiori importatori mondiali di energia. I dati governativi rivelano che nel 2025 la nazione ha importato il 70% del proprio petrolio dal Medio Oriente, con la stragrande maggioranza delle spedizioni che transitava obbligatoriamente attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha precisato che la missione primaria dell'unità navale non ha natura aggressiva, ma è volta a garantire la sicurezza dei cittadini sudcoreani residenti nella zona e a tutelare gli interessi economici vitali del paese. La presenza di navi da guerra è considerata necessaria per mitigare i rischi di interruzione delle forniture energetiche essenziali.

Posizione di Teheran e rischio escalation

Dall'altra parte dello scontro geopolitico, l'Iran ha espresso una reazioneNetta. Abbas Araqchi ha affermato esplicitamente, tramite dichiarazioni riportate dall'ambasciata iraniana a Seul su X, che la presenza di forze armate straniere nella regione non farebbe altro che acuire le tensioni esistenti e ampliare la portata potenziale di un eventuale conflitto armato.

La posizione di Teheran si inserisce in un contesto di crescente sensibilità militare nel Golfo, dove ogni movimento di navi esterne viene interpretato con diffidenza. L'ambasciata iraniana ha sottolineato come la logica della sicurezza collettiva, invocata da Seoul, sia vista dal governo iraniano come un fattore di destabilizzazione piuttosto che di stabilità regionale.

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Mentre il parlamento sudcoreano prosegue l'esame della mozione, le diplomazie sono in allerta per evitare malintesi pericolosi. La Corea del Sud cerca di bilanciare la necessità di proteggere le sue rotte energetiche con la volontà di non provocare una reazione militare diretta da parte di Teheran, in un equilibrio geopolitico fragile.