Corea del Sud, Han Seongsook nominata premier: sarà la prima donna in vent'anni

Il presidente Lee Jae Myung ha scelto l'attuale ministro per le PMI e le startup, con un passato da CEO di Naver, come nuovo primo ministro. La nomina, ora sottoposta al parlamento, mira a guidare la trasformazione digitale del paese e a promuovere una crescita economica più inclusiva.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha nominato Han Seongsook , attuale ministro per le piccole e medie imprese e le startup, come nuovo primo ministro , come annunciato domenica dall'ufficio presidenziale.

La candidatura di Han, che se approvata dal parlamento la renderà la prima donna a ricoprire la carica in vent'anni, rappresenta una scelta strategica nell'ambito della trasformazione digitale del paese. La nuova premier designata ha infatti una lunga esperienza nel settore tecnologico, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Naver, il gigante internet sudcoreano.

Secondo il capo dello staff presidenziale Kang Hoon-sik, Han sarà chiamata a guidare la transizione verso l'intelligenza artificiale, puntando a trasformare la crescita economica attualmente trainata dal boom dei semiconduttori e dall'aumento delle esportazioni in una crescita più inclusiva che coinvolga anche le piccole e medie imprese. Il sistema politico sudcoreano, di tipo presidenziale, attribuisce al primo ministro un ruolo per lo più cerimoniale e amministrativo, mentre il vero potere esecutivo è concentrato nelle mani del presidente.

Tuttavia, la scelta di una figura così influente nel mondo tech segnala l'intenzione del governo di dare priorità alla modernizzazione del tessuto produttivo e alla diffusione delle tecnologie avanzate. Il ministero guidato da Han sino a oggi si occupa proprio di sostenere le PMI e le startup, settori considerati vitali per la resilienza economica nazionale.

La sua esperienza alla guida di Naver, azienda che controlla il principale motore di ricerca del paese e investe pesantemente in AI e cloud computing, è vista come un valore aggiunto per coordinare le politiche di innovazione. Nonostante il ruolo formale del premier, la nomina potrebbe avere un forte impatto simbolico nel promuovere la parità di genere in una società ancora tradizionalista, oltre che nel rafforzare il legame tra governo e settore privato tecnologico.

La coreana Han succederebbe a un altro primo ministro con funzioni prevalentemente amministrative, confermando la tendenza a delegare molte responsabilità operative ai ministeri. La decisione arriva in un momento in cui la Corea del Sud sta cercando di diversificare la propria economia oltre i semiconduttori, puntando su nuovi driver di crescita come l'intelligenza artificiale, la transizione ecologica e le industrie creative.

Parallelamente, il governo deve affrontare le sfide poste dalle tensioni geopolitiche nella regione e dalla necessità di mantenere competitività globale. La futura premier dovrà quindi bilanciare le esigenze di innovazione con quelle di stabilità sociale, cercando di garantire che i benefici della crescita tecnologica siano condivisi più ampiamente. Il suo background imprenditoriale potrebbe facilitare il dialogo con le associazioni di categoria e le startup, spesso in disaccordo con le grandi conglomerate (chaebol) che dominano l'economia.

Tra i compiti più urgenti vi è la semplificazione della burocrazia per le piccole imprese e l' ampliamento degli investimenti in ricerca e sviluppo, aree in cui la Corea del Sud punta a consolidare la sua posizione di leader mondiale. La nomina attende ora la formale approvazione dell'Assemblea Nazionale, dove il partito di governo non detiene una maggioranza assoluta, il che potrebbe richiedere negoziati con le opposizioni.

Se l'iter procederà senza intoppi, Han assumerà l'incarico nelle prossime settimane, diventando la seconda donna a guidare il governo nella storia del paese dopo Chang Sang, che ricoprì la carica nel 1995. La sua designazione è stata interpretata da molti analisti come un segnale di attenzione verso le politiche di welfare e di supporto alle fasce più deboli dell'economia, in linea con l'agenda del presidente Lee che ha promosso la "crescita condivisa" fin dalla campagna elettorale.

Il suo profilo tecnico e manageriale, piuttosto che politico, riflette una tendenza diffusa in molti paesi asiatici di affidare posizioni di vertice a personalità provenienti dal settore privato per gestire le sfide complesse della digitalizzazione. Resta da vedere come riuscirà a bilanciare le diverse istanze e a imprimere una svolta significativa nonostante i limiti costituzionali del suo ruolo





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