Corea del Sud: Indagine sulla fuga di dati di Lee Jae Myung

Il Ministero degli Esteri sudcoreano avvia un'indagine sulla fuga dei dati di Lee Jae Myung e rinnova i passaporti di 168 funzionari dopo il report della KBS.

Il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha confermato l'avvio di un'indagine ufficiale a seguito della scoperta di una violazione dei dati personali legata al viaggio internazionale del presidente Lee Jae Myung. L'autorità governativa ha dichiarato di aver immediatamente intrapreso le necessarie procedure tecniche per il rimpiazzo dei documenti di viaggio ufficiali, inclusi i passaporti, per il capo dello Stato, sua moglie e gli altri funzionari coinvolti nella delegazione.

Natura dell'incidente e misure immediate

La rivelazione della portata dell'incidente di sicurezza è avvenuta nel corso della giornata di lunedì, quando la rete di pubblica trasmissione KBS ha riportato che i dettagli dei passaporti di centosessantotto persone erano stati resi disponibili su un sito web a pagamento. Tra i soggetti i cui dati sensibili erano stati compromessi figuravano il presidente Lee Jae Myung, il consigliere per la sicurezza nazionale Wi Sung-lac e il team di agenti di sicurezza preposti alla protezione del leader sudcoreano. Le informazioni erano state caricate sul portale digitale all'inizio del mese di giugno, pochi giorni prima dell'inizio del viaggio diplomatico.

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La portavoce del Ministero degli Esteri ha chiarito durante una conferenza stampa che l'ente sta collaborando strettamente con la polizia e altre autorità competenti per determinare le modalità esatte attraverso cui le informazioni sono state divulgate. L'analisi preliminare indica che l'evento è da classificare come una fuga di dati interna o un illecito di condivisione, piuttosto che il risultato di un attacco informatico esterno o di un hacking. L'istituzione ha richiesto alle agenzie pertinenti di avviare le investigazioni appena è diventata consapevole della gravità della situazione.

Dettaglio del viaggio e contesto europeo

Il file compromesso, denominato nella piattaforma digitale come "lista passeggeri", riguardava specificamente la delegazione che si era recata in Europa durante il mese di giugno. Il periplo diplomatico prevedeva una serie di visite ufficiali in tre nazioni europee chiave: il Belgio, l'Italia e la Francia. La destinazione finale e principale del viaggio era la partecipazione al vertice dei leader del Gruppo dei Sette, un'importante riunione internazionale per la cooperazione economica e politica.

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La KBS ha riferito di aver prontamente informato l'ufficio presidenziale dopo aver scoperto la disponibilità online delle informazioni sensibili. Questo passaggio di dati ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza della delegazione e alla protezione dei dati privati dei funzionari statali, che erano stati esposti pubblicamente su una piattaforma accessibile a pagamento.

Valutazione del rischio e prossimi passi

Oltre alle indagini legali, il Ministero degli Esteri ha annunciato di aver effettuato ispezioni tecniche approfondite su tutti i computer e gli account di posta elettronica utilizzati in relazione alla pianificazione e all'esecuzione del viaggio di Lee Jae Myung. Questo scrutiny digitale mira a identificare eventuali vulnerabilità nei sistemi di comunicazione governativa e a garantire che non vi siano state ulteriori compromissioni dei canali di lavoro.

È stato altresì avviato un processo per far rimuovere completamente le informazioni personali dal sito web compromesso e per implementare contromisure tecniche volte a impedire future esposizioni non autorizzate dei dati. Un funzionario del Ministero degli Esteri ha sottolineato che, allo stato attuale delle indagini, non vi sono prove concrete che i dati rubati si siano diffusi ulteriormente al di fuori della piattaforma in cui erano stati inizialmente pubblicati, limitando potenzialmente l'impatto della violazione.