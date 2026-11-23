Il presidente Lee Jae Myung nomina Kang Kum-sil prima donna a capo dei servizi segreti. La reshuffle mira a rafforzare l'alleanza con gli USA e gestire la tensione con la Corea del Nord.

Il Presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung ha annunciato lunedì la completa ristrutturazione del proprio gabinetto ministeriale, concentrando l'attenzione su tre ruoli fondamentali per la sicurezza nazionale. Questa decisione cruciale mira a consolidare l'alleanza strategica con gli Stati Uniti e a gestire le complesse relazioni diplomatiche con la Corea del Nord in un periodo di tensione regionale persistente.

Nuove nomine per la sicurezza nazionale

L'ex Ministro della Giustizia Kang Kum-sil è stata nominata alla guida del Servizio di Intelligence Nazionale, segnando un evento storico come la prima donna a ricoprire tale incarico nel paese. Il Presidente Lee ha scelto Lim Woong-soon, diplomatico di carriera e attuale vice consigliere per la sicurezza nazionale, per la posizione di Ministro degli Esteri, mentre l'ex parlamentare Hong Ik-pyo è stato designato come Ministro per la Riunificazione.

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Queste nuove figure saranno responsabili della gestione dell'alleanza con Washington e del miglioramento dei rapporti con il vicino nordcoreano, dotato di armi nucleari. Le linee guida fondamentali della politica estera e di sicurezza di Seul rimarranno invariate, come confermato da Lim Kwang-hyun, capo di gabinetto presso la Presidenza Blue House, assicurando stabilità nelle relazioni internazionali.

Ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti

Le nomine di Kang Kum-sil e Lim Woong-soon sono strategicamente progettate per ripristinare pienamente i legami di sicurezza con gli Stati Uniti. Questa mossa arriva in risposta alla sospensione parziale della condivisione di intelligence sensibile decisa da Washington, un atto provocato dalle rivelazioni fatte dal predecessore di Hong Ik-pyo riguardo a un sito nucleare nordcoreano precedentemente sconosciuto.

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Kang Kum-sil porta con sé un'esperienza significativa nella riforma delle istituzioni statali, essendo stata la prima donna ministro della Giustizia della Corea del Sud nel 2003 e nel 2004 sotto l'amministrazione dell'ex presidente Roh Moo-hyun. Il suo mandato precedente ha visto un forte impegno nella modernizzazione del potente servizio di procuratoria nazionale, un'abilità che sarà fondamentale per la nuova posizione.

Iter parlamentare e conseguenze future

I candidati alle nomine governative e al vertice dei servizi segreti dovranno sottoporsi a udienze di conferma presso il parlamento, una procedura standard che tuttavia non prevede voti vincolanti per l'approvazione finale. Questo processo garantirà un controllo istituzionale sulle nuove figure chiave del governo senza bloccare l'agenda politica del Presidente.

Questa riorganizzazione del gabinetto rappresenta un passo essenziale per stabilizzare la posizione internazionale della Corea del Sud. Il Presidente Lee Jae Myung, insediatosi nel giugno dello scorso anno, continua a plasmare il suo esecutivo con l'obiettivo di affrontare le sfide geopolitiche interne ed esterne in modo coordinato ed efficace.