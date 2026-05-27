Corea del Sud: missile iraniano probabilmente coinvolto nell'attacco a una nave nello Stretto di Hormuz

Il Ministero degli Esteri di Seul ha reso noti i risultati dell'indagine sull'attacco alla bulk carrier Namu del 4 maggio, indicando prove tecniche che suggeriscono l'uso di armi prodotte in Iran. Nonostante le否认 di Teheran, la Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore iraniano per protestare. L'incidenza solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz.

Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha dichiarato che un missile antinave iraniano è probabilmente coinvolto nell'attacco a una nave da carico gestita dal vettore locale HMM nello Stretto di Hormuz all'inizio del mese.

L'incidente è avvenuto il 4 maggio quando la bulk carrier Namu è stata colpita da due oggetti non identificati, provocando un incendio e danni alla parte inferiore dello scafo di poppa. Secondo le indagini condotte dal governo sudcoreano, l'analisi dei detriti rinvenuti a bordo indica che i motori dei proiettili sono simili a motori a turbogetto prodotti in Iran e che alcuni componenti recavano marchi riconducibili a produttori iraniani.

Le testate recovery presentano caratteristiche analoghe a quelle dei missili antinave iraniani Noor o Qader. Il primo vice ministro Park Yoon-joo ha sottolineato che diverse prove puntano verso il coinvolgimento di Teheran, pur ammettendo che non è stata accertata in modo definitivo la responsabilità né l'intenzionalità dell'attacco. In risposta, Seul ha convocato l'ambasciatore iraniano Saeed Koozechi per presentare i risultati dell'inchiesta e trasmettere una formale protesta.

L'Iran ha negato ogni implicazione attraverso il suo ambasciatore, che ha definito infondate le accuse. L'episodio si inserisce in un contesto di tensioni nella regione: subito dopo l'attacco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva accusato pubblicamente l'Iran di aver sparato contro la nave sudcoreana e aveva invitato la Corea del Sud a sostenere gli sforzi americani per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, via cruciale per il trasporto di petrolio.

Le autorità sudcoreane stanno continuando le analisi per chiarire dinamiche e responsabilità, mentre la comunità internazionale monitora la situazione per evitare un'escalation che potrebbe pregiudicare le rotte marittime globali





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