Corea del Sud: moglie evira il marito nel sonno per vendicarsi della sua passione per il golf

Una donna di 54 anni ha evirato il marito mentre dormiva a Yeosu, in Corea del Sud, come atto di vendetta per le continue assenze del coniuge dovute al golf, che considerava causa di trascuratezza e sperpero di denaro. La donna ha confessato il crimine e' stata arrestata; l'uomo e' ricoverato in ospedale con gravi lesioni.

Una donna coreana di 54 anni ha evirato il marito nel sonno, gettando il suo pene nel water, come atto di vendetta per le continue assenze del coniuge dovute alla sua passione per il golf, che la donna riteneva causa di trascuratezza e sperpero di denaro.

L'episodio è avvenuto a Yeosu, nella provincia di South Jeolla. Dopo la chiamata di emergenza di un vicino, allertato dalle urla, la polizia ha arrestato la donna che, candidamente, ha confessato il crimine spiegando le motivazioni. L'uomo è stato soccorso dai paramedici e trasportato in ospedale per la perdita di sangue; i medici hanno fermato l'emorragia ma non sono riusciti a recuperare e ricucire i genitali.

Il gesto estremo è la conseguenza di un lungo periodo di tensioni coniugali, dove la moglie si sentiva trascurata e si appropriava della situazione economica familiare. La comunità locale è rimasta scioccata dall'efferatezza del gesto, che ha sollevato anche interrogativi sulla salute mentale della donna e sugli eventuali precedenti di violenza domestica. Le autorità stanno indagando per accertare tutte le circostanze e valutare le condizioni psichiche della 54enne, che rischia pesanti accuse per lesioni gravissime.

Questo caso riapre il dibattito sulle dinamiche di coppia conflittuali e sui possibili rischi di escalation della violenza, spesso innescata da motivazioni apparentemente banali ma radicate in disagi profondi. La vicenda evidenzia come la frustrazione e la rabbia represse possano trasformarsi in azioni irreparabili, con conseguenze devastanti per entrambe le parti coinvolte





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