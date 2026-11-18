La presidenza sudcoreana non vede segnali imminenti per i colloqui tra Washington e Pyongyang. Intanto, Lee Jae Myung incontra Putin e chiude un accordo culturale con la Cina.

L'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha confermato che non ci sono sviluppi significativi o segnali di imminenza per i colloqui tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. La dichiarazione è stata resa nota mercoledì, come riferito dall'agenzia di stampa Yonhap giovedì, chiarendo che le prospettive attuali per un dialogo diretto restano nel cosiddetto "territorio inesplorato".

Assenza di segnali per il dialogo USA-Pyongyang

Un funzionario della presidenza sudcoreana ha definito la situazione attuale come incerta e priva di novità concrete, parlando a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Le autorità di Seul stanno monitorando la situazione, ma al momento non rilevano alcun movimento diplomatico che potrebbe indicare un'imminente ripresa delle trattative tra Washington e Pyongyang.

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La mancata avanzata nei negoziati si colloca in un contesto storico complesso. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un si erano incontrati per un colloquio uno-a-uno il 27 febbraio 2019. Quel vertice si tenne presso l'Hotel Metropole di Hanoi, in Vietnam, durante il secondo summit tra le due nazioni, segnando un momento cruciale ma poi inconclusivo nella diplomazia bilaterale.

Incontro strategico tra Lee Jae Myung e Vladimir Putin

Nello stesso periodo del vertice APEC, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha avuto un colloquio di circa dieci minuti con il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro si è svolto durante un banchetto mercoledì ed è stato caratterizzato dal raggiungimento di un consenso sull'obiettivo di allentare le tensioni nella penisola coreana.

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I due leader hanno discusso della situazione nella Corea del Nord, toccando anche il tema del suo programma nucleare. Sebbene la conversazione non sia stata approfondita nella sua totalità, l'incontro ha permesso al presidente sudcoreano di ascoltare direttamente la posizione della Russia sulle relazioni intercoreane e sui rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti.

Questa interazione diretta tra Seul e Mosca rappresenta un tentativo di garantire canali aperti con un importante partner geopolitico, pur mantenendo un approccio cauto dato che le discussioni si sono limitate a un quadro generale senza entrare nei dettagli operativi delle politiche nucleari.

Progressi nell'accordo culturale con la Cina

Oltre agli sviluppi geopolitici, l'ufficio presidenziale ha annunciato che un accordo sui servizi e sugli investimenti con la Cina ha segnato "alcuni progressi" significativi. Questo accordo è visto come un passo avanti nella risoluzione delle restrizioni non ufficiali che Pechino aveva imposto ai contenuti culturali sudcoreani.

Sebbene queste limitazioni non costituissero una misura ufficiale del governo cinese, l'accordo finale ha confermato un principio fondamentale: i contenuti culturali coreani non saranno trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli provenienti da altri paesi. Questo sviluppo è considerato positivo per l'industria culturale di Seul, che aveva subito contraccolpi economici a causa di queste barriere informali.

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Il funzionario della presidenza ha sottolineato che la natura dell'accordo fornisce una garanzia di parità di trattamento, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni commerciali e culturali tra i due alleati economici regionali. Questa vicenda separa le questioni culturali da quelle di sicurezza, dimostrando una distinzione nelle politiche diplomatiche di Seul verso Pechino e verso le potenze nucleari.