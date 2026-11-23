La Corea del Sud inasprisce le norme contro gli imbrogli negli esami con punizioni severe per l'uso di smart device e intelligenza artificiale. Ecco i dettagli e le misure adottate.

L'Amministrazione dell'Istruzione della Corea del Sud ha annunciato martedì norme drastiche per combattere la piaga degli imbrogli negli esami. Il Ministro ad interim Choi Eun-ok ha proposto di assegnare lo zero a tutte le materie sostenute da uno studente sorpreso a utilizzare dispositivi intelligenti durante una verifica scolastica. Questa misura rappresenta il primo step concreto contro le frodi tecnologiche che hanno scosso la società.

Nuove norme punitive per frodi tecnologiche

La proposta di Choi Eun-ok è stata presentata durante una riunione del Consiglio dei ministri e riguarderà specificamente le valutazioni interne delle scuole medie e superiori. Tali voti sono determinanti per l'ammissione all'università e il sistema di accesso all'istruzione superiore in Corea del Sud. In precedenza, l'invalidazione riguardava esclusivamente l'esame specifico in cui lo studente era stato colto in flagrante.

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Sotto il nuovo regolamento, tutte le discipline sostenute nella giornata in cui viene rilevata l'infrazione riceveranno automaticamente un punteggio nullo. Choi ha chiarito che la mera possesso di uno smart device durante una prova costituisce di per sé un atto di imbroglio. Gli studenti inadempienti rischiano inoltre sanzioni disciplinari severe, che possono culminare nell'espulsione definitiva dall'istituto.

Procedure di sicurezza rafforzate e controlli

Le scuole saranno tenute a raccogliere telefoni e altri dispositivi elettronici prima dell'inizio delle verifiche. Gli zaini dovranno essere riposti in aree lontane dalle aule d'esame per isolare completamente gli studenti dalle distrazioni digitali. La rete Wi-Fi scolastica verrà disattivata nei giorni degli esami e i segnali wireless verranno monitorati per intercettare eventuali attività sospette.

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Per garantire la sicurezza, gli studenti potrebbero essere sottoposti a controlli con metal detector. Tali verifiche saranno effettuate sia prima dell'ingresso nelle aule sia dopo il ritorno dagli igienici. Il Ministero dell'Istruzione sta inoltre lavorando a revisioni legislative per inasprire le sanzioni e estendere i divieti di sostenere esami, fornendo una solida base giuridica per queste ispezioni.

Contesto nazionale e reazione del governo

La decisione segue un'ondata di indignazione nazionale dopo che il miglior classificato in un esame nazionale per commercialisti ha ammesso di aver usato una telecamera miniaturizzata, uno smartphone e l'intelligenza artificiale. Il Presidente Lee Jae Myung ha definito la frode agli esami un reato grave in grado di minare le fondamenta della società. Ha ordinato contromisure più severe che coprono esami scolastici, di abilitazione e pubblici.

La tensione era già alta dopo le dimissioni del Ministro dell'Istruzione Kyo Jin avvenute domenica. La vicenda era nata dalla confusione attorno alle ultime regole anti-cheating per l'esame nazionale della settimana precedente. Il Ministero ha già presentato denunce penali per cinque casi in cui studenti erano stati scoperti con smart device come occhiali intelligenti e auricolari wireless durante le prove.