La Corea del Sud rimpatria sei cittadini nordcoreani e offre asilo al settimo, coordinando l'operazione con il Comando ONU nonostante la crisi diplomatica.

Il Ministero dell'Unificazione di Seul ha annunciato che la Corea del Sud ha rimpatriato via mare sei cittadini nordcoreani venerdì, concludendo un'operazione iniziata all'inizio del mese quando il loro peschereccio era stato trovato alla deriva. Questa decisione segue una conferma accurata delle volontà espresse dai marinai, mentre un settimo membro dell'equipaggio ha scelto di restare nel Paese asiatico, diventando un disertore politico.

Dettagli Operativi del Rimpatrio Navale

Secondo quanto dichiarato dal ministero governativo di Seul, il peschereccio nordcoreano ha attraversato il confine marittimo al largo della costa orientale della penisola coreana utilizzando la propria potenza motrice. L'evento specifico si è verificato alle 08:33 del mattino, corrispondenti alle 23:33 GMT del giorno precedente, giovedì 26 novembre.

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Immediatamente dopo il transito delle acque internazionali, la nave è stata accolta da una nave militare nordcoreana che era già posizionata in attesa nelle acque settentrionali. Questa coordinazione ha permesso il trasferimento sicuro dei sei individui che avevano espresso la volontà di tornare nel loro Paese di origine.

La storia di questa deriva è iniziata il 3 novembre, quando il peschereccio, a bordo del quale viaggiavano sette persone, era stato individuato alla deriva in acque internazionali vicino all'isola sudcoreana di Ulleung. Le autorità militari sudcoreane e la guardia costiera hanno immediatamente intervenuto per rimorchiare la imbarcazione alla sicurezza delle acque territoriali del Sud.

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Conferma delle Volontà e Ruolo ONU

La decisione di procedere con il rimpatrio di sei membri dell'equipaggio non è stata presa unilateralmente da Seul. Il Ministero dell'Unificazione ha emphasized che la Corea del Sud ha confermato la volontà di ciascuno dei sei individui attraverso un'indagine congiunta condotta in stretta collaborazione con il Comando delle Nazioni Unite.

Questa procedura congiunta è fondamentale per garantire che le scelte dei disertori siano prese liberamente e senza coercizioni, rispettando gli standard internazionali. Il coinvolgimento del Comando ONU funge da garanzia neutrale in un contesto dove la comunicazione diretta tra i due stati coreani è attualmente inesistente.

Il governo sudcoreano ha inoltre inviato aggiornamenti dettagliati alla controparte nordcoreana tramite una rete internazionale di comunicazioni marittime. Questo canale tecnico è stato utilizzato per notificare il piano di rimpatrio, nonostante Pyongyang abbia precedentemente seceso tutti i canali di comunicazione diretti, inclusi quelli militari e diplomatici tradizionali con il Sud.

Protezione del Disertore e Statistica Cittadini

Il settimo membro dell'equipaggio ha espresso un desiderio diverso dai colleghi, scegliendo di rimanere in Corea del Sud. Di conseguenza, secondo le direttive del Ministero, questo individuo riceverà protezione ufficiale in qualità di disertore nordcoreano. Il governo di Seul considera i nordcoreani come propri cittadini e ha l'obbligo legale e morale di tutelare chi cerca rifugio.

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I dati aggiornati forniti dal Ministero dell'Unificazione mostrano che, ad giugno, erano registrati circa 31.500 disertori nordcoreani che vivevano regolarmente nel Sud. Questa cifra riflette il flusso continuativo, anche se intermittente, di individui che fuggono dal regime del Nord per cercare libertà e sicurezza.

Il coordinamento internazionale ha svolto un ruolo cruciale in questa situazione delicata. La comunicazione tramite rete marittima ha permesso di gestire la transizione anche in assenza di canali diplomatici ufficiali. La Corea del Sud ha dimostrato di mantenere i protocolli operativi attivi nonostante la tensione politica elevata con il vicino settentrionale.

La vicenda evidenzia la complessità delle relazioni intercoreane. Ogni tentativo di fuga o incontro in mare deve bilanciare la sicurezza nazionale, il rispetto dei diritti umani e le implicazioni geopolitiche. Il caso di questi sette marinai chiude un capitolo immediato, ma riapre discussioni sulle vie di fuga e sulle politiche di asilo.

Il Ministero dell'Unificazione ha ribadito che la cooperazione con il Comando delle Nazioni Unite rimane una pratica standard per tali interventi. Questa alleanza storica continua a fornire un quadro istituzionale necessario per gestire eventi che coinvolgono la sovranità e la protezione delle persone nella regione della penisola coreana.