Corea del Sud: Scarse speranze USA Corea del Nord vertice APEC 2025

La Corea del Sud vede scarse prospettive di contatti tra Stati Uniti e Corea del Nord in vista del vertice APEC 2025 in Cina. Tensioni lungo la zona demilitarizzata e monitoraggio della partecipazione di Putin.

L'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha comunicato giovedì 12 novembre 2025 che esistono poche possibilità che si verifichino contatti diretti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord in occasione del prossimo summit APEC. L'evento si terrà in Cina e potrebbe vedere Pyongyang partecipare ad attività collaterali, ma le aspettative ufficiali restano molto basse rispetto a scenari di distensione immediata.

Il contesto del summit APEC 2025 in Cina

La prospettiva di un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un durante la riunione di Gyeongju o in occasione dell'evento cinese appare sempre più remota per il corrente anno solare. I funzionari governativi di Washington e di Seul concordano sul fatto che le chance di una riunione faccia a faccia si stanno riducendo notevolmente, nonostante gli sforzi diplomatici statunitensi per riattivare il dialogo bilaterale.

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L'attenzione internazionale è attualmente concentrata sul vertice APEC che si terrà a Shenzhen la prossima settimana. Il presidente Trump ha cercato finora di riavviare i colloqui con la penisola coreana, ma l'attuale clima di tensione rende impossibile qualsiasi progresso significativo in queste sedi multilaterali. Le istituzioni sudcoreane monitorano attentamente la situazione, preparandosi a scenari di massima ostilità.

Tensioni lungo la frontiera intercoreana

Un alto funzionario dell'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha commentato il recente inasprimento delle tensioni lungo il confine intercoreano, sottolineando la gravità del contesto attuale. Nonostante l'annuncio della potente sorella del leader nordcoreano, Kim Yo Jong, relativa alla possibile ripresa delle trasmissioni di propaganda tramite altoparlanti, non sono state rilevate ulteriori attività operative da parte dell'esercito nordcoreano nella Zona Demilitarizzata.

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Kim Yo Jong aveva annunciato il mese scorso che il suo paese stava valutando la possibilità di riattivare le trasmissioni rumorose in prossimità del confine, un gesto che ha immediatamente inasprito le relazioni con Seul. Questa dichiarazione è arrivata in un periodo di forte nervosismo militare, dove ogni movimento lungo la linea di demarcazione è considerato potenzialmente provocatorio. La Corea del Sud mantiene un alto livello di allerta nelle zone vicine al confine.

L'incidente delle mine a settembre

Le relazioni bilaterali sono state ulteriormente deteriorate da un incidente grave verificatosi a settembre nella Zona Demilitarizzata. La Corea del Sud sostiene che delle mine nordcoreane, piazzate nell'ambito delle attività di fortificazione militare, abbiano causato un'esplosione che ha ferito gravemente diversi soldati sudcoreani. L'episodio ha portato a una dura condanna da parte di Seul, che ha richiesto immediate spiegazioni a Pyongyang.

Dal canto suo, la Corea del Nord ha negato ogni responsabilità per l'esplosione, definendo l'incidente una pura montatura fabricata dalla Corea del Sud per creare tensioni. Questa negazione categorica ha reso ancora più difficile qualsiasi tentativo di mediazione diplomatica. La fiducia tra i due Stati è attualmente al minimo storico, rendendo improbabili qualsiasi gesto di buona volontà reciproco.

Il ruolo di Vladimir Putin e il vertice trilaterale

Oltre alla dinamica bilaterale tra le Coree e gli Stati Uniti, la Corea del Sud sta monitorando attentamente la possibile partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al vertice APEC a Shenzhen. Seoul ha alcune questioni diplomatiche importanti da discutere con Mosca, come ha chiarito il funzionario dell'ufficio presidenziale senza fornire ulteriori dettagli specifici. La presenza del leader russo potrebbe alterare gli equilibri geopolitici della regione.

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Un possibile vertice trilaterale che coinvolga Stati Uniti, Cina e Russia in occasione della riunione di Shenzhen potrebbe offrire un'opportunità unica per i paesi interessati di discutere apertamente della questione della Corea del Nord. Tuttavia, data la mancanza di contatti diretti tra Washington e Pyongyang, il valore diplomatico di un eventuale incontro rimane incerto. La Corea del Sud resta in attesa di sviluppi concreti nella prossima settimana, mentre mantiene la massima vigilanza sui fronti aperti.