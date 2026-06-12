Corea del Sud vs Repubblica Ceca: esordio nel Gruppo A dei Mondiali 2026

La Corea del Sud e la Repubblica Ceca si affrontano nella prima partita del Gruppo A dei Mondiali 2026. Entrambe cercano la vittoria per agganciare il Messico in testa al girone. La partita si gioca all'Estadio Guadalajara.

La Corea del Sud e la Repubblica Ceca si affrontano nella prima partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma all'Estadio Guadalajara alle ore 22:00 locali (04:00 italiane).

L'arbitro della gara sarà l'egiziano Amin Mohamed Omar. Entrambe le squadre cercano di agganciare il Messico in testa al girone dopo la vittoria dei padroni di casa per 2-0 contro il Sudafrica nella partita inaugurale. La sfida rappresenta un ritorno importante per i cechi, che tornano a disputare un Mondiale dopo 20 anni di assenza; la loro ultima partecipazione risale al 2006, quando furono eliminati al primo turno nonostante una vittoria per 3-0 all'esordio contro gli Stati Uniti.

La Corea del Sud, dal canto suo, vanta come miglior risultato il quarto posto ottenuto nel 2002 quando fu co-ospitante del torneo; lontano dai confini asiatici, la nazionale coreana non ha mai superato gli ottavi di finale. I precedenti tra le due squadre sono tre, tutti amichevoli, con una vittoria per parte e un pareggio; l'ultimo confronto risale al giugno 2016, quando i coreani si imposero per 2-1 a Praga.

La formazione della Corea del Sud si presenta con un 3-4-3: Kim Seunggyu tra i pali; linea difensiva a tre composta da Lee Hanbeom, Kim Minjae e Lee Gihyuk; centrocampo a quattro con Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Paik Seungho e Lee Taeseok; tridente offensivo formato da Lee Kangin, Son Heungmin e Lee Jaesung. La Repubblica Ceca risponde con un modulo speculare: Matej Kovar in porta; difesa a tre con Stepan Chaloupek, Robin Hranac e Ladislav Krejci; centrocampo a cinque con Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny e Pavel Sulc; attacco a due con Patrik Schick e Lukas Provod.

Entrambe le squadre puntano su stelle di livello internazionale: Son Heungmin, capitano del Tottenham, guida la Corea del Sud, mentre Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, è il principale punto di riferimento offensivo per la Repubblica Ceca. La partita si preannuncia equilibrata, con la Corea del Sud che cerca di sfruttare la velocità degli esterni e la creatività di Lee Kangin, mentre la Repubblica Ceca punta sulla fisicità di Schick e sull'esperienza di Soucek in mezzo al campo.

Dopo un avvio prudente, la Corea del Sud ha preso l'iniziativa con un palleggio insistito sulla fascia sinistra, ma senza creare pericoli concreti. La Repubblica Ceca risponde con ripartenze rapide, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa coreana. La partita è ancora bloccata sullo 0-0, ma entrambe le squadre stanno cercando di imporre il proprio gioco. I tifosi presenti all'Estadio Guadalajara creano un'atmosfera calda, con cori e bandiere che sostengono le rispettive nazionali.

La posta in gioco è alta: una vittoria permetterebbe di affiancare il Messico in vetta al girone, mentre una sconfitta complicherebbe il cammino verso gli ottavi di finale. Il match è seguito con grande attenzione in tutto il mondo, data la presenza di due nazionali con ambizioni di superare la fase a gironi





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