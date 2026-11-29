Il corteo di Roma del 28 novembre ha visto cori contro la ministra Eugenia Roccella per la morte del marito. Le reazioni indignate di Meloni, M5S e Pd.

Un'atmosfera tesa si è creata sabato pomeriggio 28 novembre nelle strade del centro di Roma, durante il corteo nazionale del movimento femminista Non Una Di Meno. Le partecipanti hanno intonato un coro shock che ha targettizzato direttamente la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Le frasi, tra cui la dichiarazione shock "Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato", sono state registrate e diffuse dai social media.

I fatti del corteo romano

Il coro infamante è apparso come una diretta offesa alla memoria del dottor Luigi Cavallari, scomparso tragicamente. Il medico è morto nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, lo scorso 27 giugno durante una gita in barca insieme alla moglie. Le sue spoglie sono state rinvenute solo nei primi giorni di agosto, dopo un periodo di assenza dal suo luogo di residenza. La pubblicazione del video sui social, in particolare dalla pagina "Welcome to favelas", ha acceso immediatamente i riflettori sull'accaduto, trasformando una protesta politica in un dibattito nazionale sull'etica pubblica.

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La condanna del governo Meloni

La premier Giorgia Meloni ha reagito con fermezza attraverso i social network, definendo il gesto indegno e privo di qualsiasi valore civile. Meloni ha scritto che usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un atto che non ha nulla di politico. La prima ministra ha espresso tutta la sua solidarietà e il suo affetto alla ministra Roccella, sottolineando che esiste un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. Chi supera tale soglia, ha aggiunto, dovrebbe soltanto vergognarsi della propria condotta.

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Le posizioni del centrodestra e M5S

Le parlamentari del Movimento 5 stelle della commissione femminicidio hanno inviato un messaggio di vicinanza alla ministra. Hanno affermato che le battaglie contro la violenza di genere non devono essere sporcate da comportamenti paragonabili a quelli contro cui si combatte da anni. Dall'altra parte politica, i parlamentari del Pd nella medesima commissione, inclusi Cecilia D'Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio, hanno parlato di insulti infami. Hanno aggiunto che il rispetto del dolore delle persone è un requisito minimo di civiltà in una democrazia.

L'impatto sul dibattito sociale

L'episodio ha diviso l'opinione pubblica tra chi condanna la mancanza di rispetto per il lutto e chi analizza il contesto della protesta. La morte di Luigi Cavallari rimane un caso irrisolto che ha toccato profondamente la sfera personale di Eugenia Roccella. La reazione unanime delle istituzioni dimostra come la memoria delle vittime di reati gravi richieda una tutela che trascende le divisioni politiche. Il caso ricorda come la decenza civile debba precedere qualsiasi forma di attivismo o protesta sociale, preservando la dignità dei familiari delle vittime.