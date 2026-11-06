Cornell University Faculty Senate Approves No Confidence Vote

The Cornell University Faculty Senate approved a no-confidence resolution regarding the administration's handling of a sexual assault crisis, following a lawsuit by a former student.

Il Senato accademico dell'Università di Cornell ha approvato una risoluzione di sfiducia nei confronti della capacità dell'amministrazione universitaria di gestire quella che viene definita una crisi di violenze sessuali. Questo voto si è tenuto venerdì, a seguito di una causa intentata da un'ex studentessa che accusa l'istituzione di non averla protetta da un presunto stupro di gruppo avvenuto nel 2024. La risoluzione rappresenta una condanna da parte del principale organo legislativo e consultivo dell'università, anche se non prevede conseguenze concrete o vincolanti per la direzione.

Dettagli del Voto e Risultati

La risoluzione ha ottenuto il supporto del 55,6% dei senatori del corpo docente eletti che hanno partecipato al voto, come ha confermato la portavoce dell'Università di Cornell, Rebecca Valli. Il conteggio ha mostrato che il 37% ha votato contro la mozione, mentre il 7,4% si è astenuto. La dichiarazione ufficiale recita che il Senato accademico non ha fiducia nella capacità dell'amministrazione centrale di affrontare efficacemente la crisi ongoing delle violenze sessuali a Cornell.

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La Legge di Jane Doe e la Risposta dell'Ateneo

L'ex studentessa, identificata nei documenti legali con lo pseudonimo Jane Doe, ha dichiarato in una denuncia civile che l'Università di Cornell ha fallito nel proteggerla dallo stupro. La sua causa, presentata a settembre, ha anche criticato la gestione del caso da parte dell'università nel 2024. Cornell, situata a Ithaca, New York, ha risposto di aver condotto un'indagine completa e imposto misure disciplinari, inclusi espulsioni. La comunità accademica ha visto messaggi scritti con il gesso sul marciapiede dell'Ag Quad che chiedevano giustizia e segnalamneto di 1300 segnalazioni nei dormitori durante la riunione del Senato.

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Posizioni della Dirigenza e dei Sensatori

In risposta alla risoluzione, la presidente del consiglio di amministrazione di Cornell University, Anne Smalling, ha espresso il supporto del board dei fiduciari verso il presidente dell'università, Michael Kotlikoff, e la sua amministrazione. La dichiarazione ha affermato che il voto del Senato riflette la profonda rabbia diffusa nel campus e invia un chiaro segnale che quanto accaduto a Jane Doe è inaccettabile. Smalling ha sostenuto l'impegno di Kotlikoff a prendere tutti i passi necessari per garantire la sicurezza degli studenti. Kotlikoff ha dichiarato il giorno prima dell'inizio del voto, il 29 ottobre, che la discussione e il dibattito tra il corpo docente sono una componente importante della governance condivisa di Cornell.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Il senatore del corpo docente Risa Lieberwitz, co-promotore della risoluzione, ha sostenuto che l'amministrazione non ha affrontato il problema delle violenze sessuali in modo sistematico durante i più di dieci anni in cui Kotlikoff ha servito nella direzione senior. Il professore Chris Schaffer, Decano del Corpo Docente, si era opposto alla risoluzione perché non articolava i fallimenti specifici o le conseguenze cercate. Sotto le procedure universitarie, il presidente ha 30 giorni per rispondere per iscritto, ma non ci sono stati aggiornamenti ufficiali al momento della pubblicazione del comunicato stampa di Valli. La mancanza di fiducia potrebbe avere un effetto di raffreddamento sulle segnalazioni future da parte di studenti e personale.