Corpi di italiani trovati intrappolati nella grotta alle Maldive

Un team di esperti subacquei ha identificato i corpi del corpo della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino, di cui quattro sono stati uccisi durante un'escursione alle Maldive in cui erano rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta.

Sono rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta in cui giovedì si sono immersi senza ritornare a galla. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino, quattro degli italiani morti alle Maldive durante un'escursione, sono stati individuati da un team di esperti subacquei stamattina nel terzo segmento della grotta di Dhekunu Kandu che raggiunge una profondità di oltre sessanta metri.

Sono rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta in cui giovedì si sono immersi senza ritornare a galla. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino, quattro degli italiani morti alle Maldive durante un'escursione, sono stati individuati da un team di esperti subacquei stamattina nel terzo segmento della grotta di Dhekunu Kandu che raggiunge una profondità di oltre sessanta metri





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