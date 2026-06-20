Corpi di migranti ritrovati sulla costa libica

La Libia è diventata una via di transito per i migranti in fuga dai conflitti e dalla povertà verso l'Europa, attraverso percorsi pericolosi che attraversano il deserto e il Mediterraneo. I corpi di almeno 15 migranti, tra cui una ragazza, sono stati portati a riva lungo la costa mediterranea orientale della Libia nell'ultima settimana, dopo che la loro imbarcazione si ritiene sia affondata.

I corpi di almeno 15 migranti, tra cui una ragazza, sono stati portati a riva lungo la costa mediterranea orientale della Libia nell'ultima settimana, dopo che la loro imbarcazione si ritiene sia affondata.

Le fonti della sicurezza, della marina e del settore medico hanno riferito a Reuters che i corpi sono stati recuperati in diversi punti lungo la costa di Tobruk, una città vicina al confine con l'Egitto. Due funzionari della sicurezza hanno dichiarato che i resti erano in avanzato stato di decomposizione e hanno dato avvisi che potrebbero essere ritrovati altri corpi.

Le immagini pubblicate su Facebook dalla Mezzaluna Rossa di Tobruk mostravano volontari in tute protettive bianche che recuperavano i corpi dalle rive rocciose e li riponevano in sacchi di plastica bianchi. Da parte sua, il Centro di medicina d'urgenza e assistenza della città di Khumas, che opera sotto l'egida del ministero della Salute nella capitale Tripoli, ha dichiarato che i propri medici hanno prestato soccorso a 13 migranti dopo che la loro imbarcazione si era capovolta al largo della costa.

La Libia è diventata una via di transito per i migranti in fuga dai conflitti e dalla povertà verso l'Europa, attraverso percorsi pericolosi che attraversano il deserto e il Mediterraneo. L'economia libica, che dipende dal petrolio, costituisce inoltre un'attrazione per i migranti indigenti in cerca di lavoro.

Da parte sua, il Centro di medicina d'urgenza e assistenza della città di Khumas, che opera sotto l'egida del ministero della Salute nella capitale Tripoli, ha dichiarato che i propri medici hanno prestato soccorso a 13 migranti dopo che la loro imbarcazione si era capovolta al largo della costa. La Libia è diventata una via di transito per i migranti in fuga dai conflitti e dalla povertà verso l'Europa, attraverso percorsi pericolosi che attraversano il deserto e il Mediterraneo.

L'economia libica, che dipende dal petrolio, costituisce inoltre un'attrazione per i migranti indigenti in cerca di lavoro. La Libia è diventata una via di transito per i migranti in fuga dai conflitti e dalla povertà verso l'Europa, attraverso percorsi pericolosi che attraversano il deserto e il Mediterraneo. L'economia libica, che dipende dal petrolio, costituisce inoltre un'attrazione per i migranti indigenti in cerca di lavoro





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