Corpo decomponente trovato nel bagagliaio vicino allo stadio della nazionale iraniana a Tijuana

Un cadavere avvolto in un sacco nero è stato scoperto in un SUV parcheggiato a pochi metri dallo stadio Caliente, sede degli allenamenti della squadra iraniana per i Mondiali. Le autorità messicane indagano sulla vittima e sulla possibile escalation delle misure di sicurezza in una città nota per alti tassi di violenza legata al narcotraffico.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel bagagliaio di un SUV Toyota grigio, immatricolato in California, parcheggiato a pochi passi dallo stadio Caliente, sede degli allenamenti quotidiani della nazionale di calcio iraniana durante il torneo mondiale.

L'incidente è avvenuto nel parcheggio di un grande supermercato di Tijuana, città messicana di confine con la California, dove la squadra si è stabilita dopo aver dovuto cambiare i piani di pre‑competizione a causa della guerra in Ucraina e delle crescenti tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Una pattuglia di sorveglianza ha avvertito un forte odore di decomposizione proveniente dal veicolo, motivo per cui gli agenti hanno deciso di aprire le porte e hanno scoperto un corpo avvolto in un sacco nero, con evidenti segni di violenza.

Sul posto sono intervenuti specialisti in tuta bianca, che hanno eseguito i primi accertamenti sul cadavere prima di rimuoverlo dalle custodie del bagagliaio. La Procura di Tijuana ha confermato che il corpo è stato recuperato entro poche ore dal segnalare e che le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze del decesso.

Nel frattempo, la sicurezza intorno alla nazionale iraniana rimane particolarmente rigida: il convoglio della squadra è scortato da numerosi veicoli della Guardia Nazionale Messicana, affiancati da militari armati, e gli spostamenti tra l'hotel del team e lo stadio avvengono sotto costante sorveglianza. Non è ancora noto se l'accaduto porterà a un ulteriore inasprimento delle misure di sicurezza, ma il ruolo della polizia locale e dei servizi investigativi è ora sotto i riflettori.

Il ritrovamento riaccende il dibattito sulla precoce criminalità che affligge Tijuana, una delle città più pericolose del Messico. La zona di frontiera è da tempo teatro di sanguinose lotte tra cartelli della droga, con un tasso di omicidi che supera i 1.200 casi nel solo 2025, rendendo la regione una delle più violente al mondo.

La presenza della nazionale iraniana, che ha dovuto spostare la fase di preparazione da Tucson, in Arizona, al territorio messicano, ha posto l'attenzione internazionale sulla capacità delle autorità locali di garantire la sicurezza di squadre e visitatori durante il mondiale co‑organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra iraniana aprirà la propria campagna nel girone contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, ma il misterioso ritrovamento del corpo potrebbe influenzare ulteriori decisioni operative e di sicurezza negli ultimi giorni del torneo





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