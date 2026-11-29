Carabinieri indagano per la morte di una donna trovata nuda in Via Tiberina, zona nord Roma. Indagine in corso per identificare la vittima e chiarire le circostanze.

Le indagini dei Carabinieri sono attive dopo il ritrovamento, avvenuto nel primo pomeriggio, del corpo di una donna nuda in un'area rurale. La scoperta è stata fatta da un passante lungo una strada sterrata situata in via Tiberina, nella zona nord della Capitale. A dare l'allarme è stato il cittadino che ha notato la presenza del cadavere, attivando immediatamente le autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Dettagli Operativi della Scoperta

I Carabinieri della stazione Prima Porta, della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia sono intervenuti rapidamente sul luogo. Gli uomini delle forze dell'ordine stanno ultimando i rilievi tecnici necessari per mappare ogni dettaglio della scena del crimine. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione del corpo, ma non sono emersi elementi utili a chiarire immediatamente le cause della morte.

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Indagini Medico-Legali e Ipotesi

Segnali fisici compatibili con una possibile caduta sono stati rilevati sul corpo, ma non costituiscono evidenti indicatori per ipotizzare un omicidio allo stato attuale. I primi riscontri non hanno evidenziato ferite da arma da taglio o da fuoco, né segni manifesti di violenza. La vittima avrebbe un'età apparente tra i 20 e i 30 anni, ma risulterà fondamentale l'identificazione della salma tramite l'acquisizione di impronte.

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Sorveglianza e Verifiche Ospedaliere

Parallelamente, non hanno dato alcun esito né le verifiche sugli accessi ospedalieri per verificare se qualche paziente si sia allontanata da un luogo di cura, né i controlli effettuati nei luoghi e nelle abitazioni legati al mondo della prostituzione. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio della zona che dovranno essere analizzati. Quelle immagini potranno forse aiutare a stabilire se la donna sia morta dove è stata ritrovata o se il cadavere sia stato portato in quella strada sterrata solo in un secondo momento.

Ricostruzione e Prossimi Passi

Si stanno esaminando le denunce di persone scomparse per tentare un riscontro anagrafico. Tra le varie ipotesi non è esclusa nemmeno quella che la donna stesse scappando da qualcuno e poi sia morta di stenti. Risultati certi potranno arrivare soltanto nei prossimi giorni quando sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Roma. Solo dopo l'identificazione gli investigatori potranno sentire le persone che la donna frequentava e cercare di ricostruire le sue ultime ore.