Corpo trovato Canale Lambro Milano: identificato uomo delle Mauritius

Il corpo di un 47enne mauriziano è stato recuperato dal Canale Lambro a Milano. Le indagini puntano su cause accidentali dopo la scoperta del cadavere.

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto martedì mattina nelle acque del Canale Lambro, nel comune di Milano. La vittima è stata identificata come un cittadino di 47 anni originario delle Mauritius. Il ritrovamento ha luogo in prossimità di viale Forlanini, zona industriale caratterizzata dalla presenza di diverse concessionarie automobilistiche e aree limitrope.

Dettagli Del Recupero E Intervento Dei Soccorritori

I Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno eseguito il recupero del cadavere intorno alle ore 10:00. L'intervento è stato coordinato dal Nucleo Saf Fluviale, unità specializzata nelle operazioni acquatiche. Giuseppe Lemma, caposquadra del reparto, ha confermato che le forze dell'ordine sono state allertate per il recupero di una persona precipitata nel canale. Il corpo è stato estratto dall'acqua e trasferito sulle sponde per le prime verifiche e il trasporto alle autorità competenti.

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La missione di soccorso ha richiesto l'impiego di un coordinamento tecnico specifico per le operazioni fluviali. A disposizione del personale operativo vi erano quattro mezzi specializzati: due autopompe standard, un carro fluviale adatto ai movimenti in acqua e un carro sommozzatore per le immersioni. Questa dotazione ha permesso di garantire la sicurezza dell'area e la corretta estrazione della salma in tempi rapidi.

Ipotesi Sulle Cause E Contesto Abitativo

Le prime indagine suggeriscono che la morte possa essere dovuta a cause accidentali. L'uomo, che viveva in una baraccopoli situata sugli argini del Lambro, sarebbe scivolato in acqua. Si sospetta che l'uomo fosse in stato di ebbrezza al momento dell'incidente, fattore che avrebbe compromesso il suo equilibrio e la capacità di reazione. Il colpo subito alla testa, probabilmente in seguito alla caduta, avrebbe causato il decesso immediato o il tracollo fisico in acqua.

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L'area in cui è avvenuto il tragico evento è caratterizzata dalla presenza di un accampamento improvvisato. Secondo le dichiarazioni di Giuseppe Lemma, lungo le sponde del fiume sono state osservate sette o otto baracche. In queste strutture di fortuna risiedono diverse persone in condizioni di emarginazione sociale. La vicinanza di questi insediamenti precari alle sponde del canale rappresenta un fattore di rischio costante, come dimostrato dal caso odierno.

Gestione Degli Accertamenti E Procedure Successive

Il corpo recuperato è stato immediatamente consegnato al personale del 118 e alle autorità di pubblica sicurezza presenti sul luogo. Questa procedura è fondamentale per avviare le verifiche di identità ufficiali e per disporre l'autopsia necessaria a determinare la causa medica precisa della morte. Le autorità giudiziarie stanno valutando le dinamiche dell'incidente per escludere qualsiasi coinvolgimento di terzi o illeciti penali diversi dall'incidente.

Il caso ha sollevato nuovamente l'attenzione sulla condizione delle persone senza fissa dimora nelle aree urbane milanesi. La presenza di campi informali lungo gli argini dei corsi d'acqua rappresenta un problema sociale e di sicurezza pubblica complesso. Le forze dell'ordine e i servizi sociali stanno monitorando la situazione, sebbene la rimozione definitiva di questi insediamenti richieda interventi strutturali e politici di lungo periodo.