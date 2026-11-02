Corra lunare nucleare: USA, Russia e Cina competono per reattori spaziali

USA, Russia e Cina sviluppano reattori nucleari per basi lunari. La corsa allo spazio accelera con rischi per sicurezza e ambiente spaziale globale.

Stati Uniti, Russia e Cina stanno accelerando lo sviluppo di reattori nucleari destinati a alimentare le future basi lunari, innescando una nuova fase di competizione geopolitica nello spazio. La NASA ha ufficialmente richiesto alle sue aziende appaltatrici di prepararsi alla costruzione di un dispositivo in grado di sopravvivere al viaggio interplanetario e operare senza necessità di manutenzione vicino al polo sud della Luna. L'agenzia americana punta a lanciare questa tecnologia entro il dicembre 2030, una scadenza estremamente pressante dettata dalla volontà di non perdere l'iniziativa strategica rispetto ai rivali globali.

Confronto tempi sviluppo reattori

La fretta degli Stati Uniti è direttamente correlata ai piani della Russia, che punta ad avere un reattore lunare operativo entro il 2036. Questo obiettivo russo è inserito in un più ampio progetto di collaborazione scientifica e tecnica con la Cina. Entrambe le superpotenze ritengono che il controllo dell'accesso alla Luna e delle sue risorse, come il ghiaccio d'acqua, sia fondamentale per future missioni nel Sistema solare. Di conseguenza, possedere una fonte di energia affidabile e indipendente rappresenta un vantaggio strategico decisivo. La corsa per stabilire la prima base permanente sulla Luna si configura quindi anche come una gara per il dominio delle tecnologie energetiche avanzate.

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Vantaggi energia nucleare lunare

I reattori nucleari offrono vantaggi critici per l'esplorazione lunare rispetto ad altre fonti energetiche disponibili. A differenza dei pannelli solari, che diventano inefficaci durante le notti lunari, le quali possono durare più di due settimane terrestri, i reattori non dipendono dalla luce solare. Possono essere costruiti in formato compatto e richiedere un intervento umano minimo grazie a una progettazione adeguata. Nei primi anni di operatività, l'energia necessaria potrebbe limitarsi a prevenire il surriscaldamento delle apparecchiature e a ricaricare le batterie dei veicoli. Gli Stati Uniti e la Cina prevedono di utilizzare inizialmente anche sistemi a radioisotopi, che convertono in elettricità il calore derivante dal decadimento naturale del plutonio.

Priorità strategica Russia Cina

La Russia detiene un vantaggio storico e tecnologico significativo in questo settore, non avendo eguali nell'esperienza dell'energia nucleare spaziale. Il paese ha mandato in orbita oltre trenta reattori a bordo di satelliti durante la guerra fredda e mantiene le maggiori riserve al mondo di uranio non altamente arricchito, considerato il combustibile più sicuro per le missioni spaziali. Questo materiale scarseggia negli Stati Uniti. Michail Kovalčuk, presidente dell'istituto Kurčatov che collabora alla progettazione, ha dichiarato che la Russia non ha concorrenti diretti nel campo. L'energia nucleare sembra essere l'unico aspetto essenziale del progetto lunare condiviso che la Cina ha delegato esclusivamente al suo partner russo, sfruttandone la competenza esclusiva.

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Rischi sicurezza e incidenti spaziali

Nonostante i benefici, molti scienziati avvertono che i governi si stanno muovendo troppo rapidamente in un contesto già segnato da gravi incidenti. Negli ultimi sei anni, diversi razzi cinesi, statunitensi e russi hanno subito guasti, esplosioni o schianti sulla superficie lunare. I detriti spaziali precipitano regolarmente sulla Terra, creando rischi di reazioni a catena dalle conseguenze potenzialmente disastrose. La dispersione di materiale radioattivo da un reattore esploso o fuso sulla superficie lunare potrebbe rendere inaccessibili intere regioni. Un incidente simile a quello accaduto in Canada alla fine degli anni settanta rappresenterebbe un disastro ambientale ed economico senza precedenti.

Storico e futuro esplorazione spaziale

Gli Stati Uniti avevano lanciato un reattore nel 1965, ma lo avevano disattivato dopo un malfunzionamento. Da allora, Washington ha investito oltre venti miliardi di dollari nei programmi nucleari spaziali senza tuttavia rimettere in orbita alcun dispositivo. Edwin Lyman, direttore del settore sicurezza dell'energia nucleare presso la Union of concerned scientists, ha osservato che l'aggiunta della componente nucleare alla già esistente corsa allo spazio potrebbe prendere una piega più pericolosa. L'analisi delle specifiche tecniche e delle interviste con gli addetti ai lavori conferma come questa competizione rappresenti un punto di svolta critico per la sicurezza globale e il futuro dell'esplorazione scientifica oltre l'orbita terrestre.