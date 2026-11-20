Natalia Augias rivela i retroscena della vita di Corrado Augias, scomparso il 19 novembre a 91 anni. L'eredità culturale, l'amore per Daniela e il rapporto con la Rai.

Corrado Augias è scomparso giovedì 19 novembre all'età di 91 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama culturale italiano. La figlia Natalia Augias, giornalista e scrittrice, ha condiviso con Repubblica un ritratto intimo e dettagliato del padre, descritto non solo come un giornalista dalla carriera monumentale, ma come un marito, padre e nonno devoto. Natalia, oggi 62enne, ha ricordato gli ultimi giorni trascorsi insieme, sottolineando come l'amore familiare sia rimasto il centro della vita di Corrado fino all'ultimo respiro.

Un amore durato quasi settanta anni

Il cuore della narrazione di Natalia Augias è dedicato al legame indissolubile con la moglie Daniela, il cui amore è durato quasi settanta anni. I due si incontrarono d'estate a Dobbiaco, quando lei era una ragazza di 17 anni e lui ne aveva 23. Il viaggio di nozze in Spagna avvenne in autostop, in condizioni di povertà estrema tali da costringerli a dormire nei cimiteri se non trovavano ospitalità presso la resistenza antifranchista. Corrado amava ricordare quell'esperienza con ironia, definendola "eroica" e divertendosi a riviverne i dettagli con la famiglia.

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La gabbia dorata del genio giornalistico

Natalia ha descritto Corrado come un padre che segnava i tempi con una velocità frenetica, alzandosi alle sei del mattino e lavorando fino a notte inoltrata su mille fronti simultaneamente. Per ottenere la sua attenzione, la figlia dovette correre e imparare a farsi spazio. Questa grande ombra paterna spinse Natalia a studiare e lavorare in Inghilterra per trovare la propria identità professionale. Nonostante la distanza geografica, il legame rimase forte, con Corrado che organizzava visite inaspettate all'università per incontrare i professori della figlia, incluso il traduttore di Attilio Bertolucci, un poeta molto amato dal giornalista.

La passione per la musica e l'educazione

La musica occupava un ruolo centrale nella vita di Corrado Augias, tanto da spingerlo a studiare solfeggio all'Accademia Filarmonica Romana durante un periodo di emarginazione televisiva, con l'insegnante don Pablo Colino. Imparò a suonare il pianoforte, lamentandosi però della lentezza delle proprie dita, e decise quindi che sarebbe stata la figlia a studiare lo strumento. Quando questo non bastò, tentò con il flauto traverso, costringendo Natalia a suonarlo per dieci anni. Questa disciplina musicale faceva parte di un'educazione rigorosa cheincludeva il liceo inglese, scelta consigliata per gli anni di terrorismo e per gli orari di lavoro pazzeschi dei genitori.

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Nonno straordinario e memoria storica

Con i nipoti David, di 35 anni, e i gemelli Micol e Marco, di 31 anni, Corrado ha dimostrato un lato completamente diverso, fermendosi nel tempo per dedicarsi loro. Natalia ha raccontato di vacanze ad Asiago e nella casa di campagna a Todi, dove il nonno ascoltava e seguiva i ragazzi. In un caso, durante un'estate, diede ripetizioni a un figlio di Natalia in difficoltà scolastica, trasformando un momento di stress in un'esperienza divertente. Corrado non sembra essere mai invecchiato davvero, mantenendo una vitalità che ha ammaliato l'intera famiglia.

Il legame con la Repubblica e la Rai

La fondazione di Repubblica nel 1976 fu per Corrado una "casa", con legami fraterni che durarono fino alla morte con Eugenios Scalfari e poi Ezio Mauro. Tuttavia, Corrado non cercava la vita da redattore, preferendo una collaborazione esterna durata cinquant'anni. Il rapporto con la Rai è stato complesso, con amicizie strette con figure come Andrea Barbato, Furio Colombo, Angelo Guglielmi e Fabiano Fabiani. Natalia ha aggiunto che quella storia con la televisione "non torna", suggerendo malintesi o delusioni. Nell'ultimo anno, nonostante la malattia, padre e figlia hanno collaborato alla scrittura del libro "Machiavelli, l'uomo che inventò la politica", un'ultima testimonianza della loro sinergia intellettuale ed emotiva.