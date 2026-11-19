Muore a 89 anni Corrado Augias, figura chiave del giornalismo e della cultura italiana. Il tributo ai suoi contributi storici, dai libri alla televisione, in un ricordo completo.

Il mondo del giornalismo e della cultura italiana piange la scomparsa di Corrado Augias, giornalista e divulgatore di statura internazionale la cui carriera ha segnato profondamente la televisione e la stampa nazionale. La sua morte ha colpito la comunità intellettuale e mediatica, ricordando una figura che ha saputo unire rigore documentario e un approccio umano e ironico verso i temi più complessi della società. Corrado Augias ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama culturale, diventando un punto di riferimento per generazioni di lettori e spettatori.

Le Origini e il Percorso Professionale

Corrado Augias nasce a Roma nel 1935, ma è la sua infanzia trascorsa in Libia a segnare i primi anni della sua formazione prima del ritorno in Italia. Il suo ingresso nel mondo della comunicazione non avviene inizialmente attraverso la cronaca tradizionale, ma grazie all'avanguardia teatrale. In questa fase della sua vita, Corrado Augias collabora con figure di spicco come Gigi Proietti, dimostrando sin da subito una versatile sensibilità artistica che lo accompagnerà per tutta la vita.

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Prima di consolidare il suo ruolo nella televisione, Corrado Augias si afferma come inviato internazionale per importanti testate giornalistiche e per la Rai. Le sue cronache da Parigi e da New York offrono ai lettori italiani una finestra aperta sui grandi eventi mondiali, trattando i fatti con quella profonda cultura e quel garbo che saranno il marchio di fabbrica del suo stile narrativo. Questo periodo di preparazione lo prepara alla rivoluzione che porterà nel piccolo schermo negli decenni successivi.

Rivoluzione della Televisione e Rubriche

Gli anni Ottanta e Novanta vedono Corrado Augias al centro di una vera e propria trasformazione della televisione italiana, grazie alla creazione di due programmi cult che hanno fatto la storia della nostra TV. La prima di queste esperienze è Telefono giallo, un programma che affrontava la cronaca nera non come semplice spettro di eventi, ma come fenomeno sociale complesso, analizzato con competenza e rispetto per le vittime e le loro storie.

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A questo si affianca Babele, il primo show televisivo italiano interamente dedicato ai libri e agli scrittori. In un'epoca in cui la cultura spesso faticava a trovare spazio nel palinsesto, Corrado Augias riesce a costruire un ponte tra il mondo letterario e il grande pubblico. Attraverso questo programma, la divulgazione diventa intrattenimento accessibile, permettendo a autori e lettori di incontrarsi in un dialogo trasparente e stimolante che ha educato intere generazioni di telespettatori al gusto della lettura.

Oltre al lavoro in televisione, Corrado Augias mantiene un legame strettissimo con la stampa scritta per un arco temporale di vent'anni. La sua celebre rubrica pubblicata su La Repubblica diventa un appuntamento fisso per milioni di lettori. In queste pagine, Corrado Augias continua a dialogare con il pubblico, esplorando temi di attualità, storia e società con la stessa profondità e acutezza intellettuale che lo avevano caratterizzato negli altri campi della sua attività professionale.

Impegno Politico e Attivismo Civile

La sua sensibilità non si limita alla sfera culturale e giornalistica, ma si estende anche all'impegno civico e politico. Nel corso degli anni Novanta, Corrado Augias ricopre il ruolo di Europarlamentare, portando all'interno delle istituzioni europee le sue battaglie per i diritti civili. La sua esperienza politica è sempre stata guidata da principi di libertà individuale e di rispetto delle diversità, temi che ha sostenuto con coerenza e determinazione.

Dichiaratamente ateo, Corrado Augias mostra un interesse particolare per la storia delle religioni, studiandole non come credenze dogmatiche, ma come fenomeni culturali profondi dell'umanità. Questo approccio critico e aperto lo porta a battersi con forza per cause come l'eutanasia, difendendo il diritto alla scelta e alla dignità nella fase finale della vita. Il suo attivismo è stato un esempio di come la cultura possa tradursi in azione concreta a tutela dei diritti delle persone.

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Il Lavoro di Scrittore e L'Eredità Letteraria

Parallelamente alle sue attività televisive e politiche, Corrado Augias è stato un prolifico scrittore, firmando decine di bestseller che hanno conquistato il grande pubblico. Dai saggi sui segreti delle grandi capitali del mondo, ai suoi ultimi libri dedicati alla musica e all'arte, la sua produzione editoriale riflette una curiosità inesauribile verso ogni aspetto della condizione umana. Ogni suo libro è il risultato di un lavoro minuzioso di ricerca e di una capacità narrativi unica nel rendere accessibili argomenti spesso complessi.

Questa attività di divulgazione raggiunge il suo culmine nel libro del 2024 intitolato La vita s'impara. In quest'opera, Corrado Augias riflette sul percorso di vita svolto, ammettendo con una honestà disarmante di aver vissuto a lungo senza capire granché, per arrivare alla consapevolezza che la vita si impara facendo, anche se a volte il tempo stringe. Queste parole racchiudono la filosofia di un uomo che ha dedicato la sua esistenza a comprendere il mondo attraverso la lettura, l'ascolto e la scrittura.